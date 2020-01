Les croisiéristes alertent sur la saleté du Canal du Midi après l'avarie moteur de l'Occitania

Toulouse, France

Des vélos abandonnés, des machines à laver, des barrières mais aussi des déchets plus petits : des canettes, du plastique... "Ce n'est pas le Canal du Midi qui est dégueulasse, c'est le comportement des gens !" Jacques Noisette est en colère cinq jours après l'accident du bateau Occitania qui a percuté un objet en pleine navigation. "On fait avec les moyens du bord pour nettoyer !" tempête le responsable de la communication de VNF (Voies navigables de France) dans le Sud-Ouest. Cet établissement public est responsable de l'entretien du Canal. Mais son budget est décidé par le vote de l'Assemblée Nationale chaque année et l'enveloppe consacrée aux infrastructures est rarement satisfaisante.

"Malhonnêteté politique"

L'entretien du Canal est très insuffisant selon les croisiéristes. Le responsable de "Toulouse au fil de l'eau," un groupement de chefs d'entreprises du fluvial accuse les pouvoirs publics de délaisser le Canal. "Les dragueuses ne nettoient que la surface du plan d'eau mais pas le fond du Canal" détaille Pierre Cardinal. _"Il y a une malhonnêteté politique, on nous dit que le Canal du Midi c'est une carte postale et que tout va bien mais la réalité c'est que l'entretien n'est pas fait au quotidien"dénonce Pierre Cardinal. "Il n'y a pas d'investissement clair voté par le Comité de Bien Public du Canal du Midi pour nettoyer," déplore-t-il. "Le Canal mérite autant d'entretien que les routes"_ affirme de son côté, Richard Munos, le propriétaire de l'Occitania.

En attendant un "plan d'urgence" comme le réclament les croisiéristes, l'Occitania reste en cale sèche près du Pont des Demoiselles à Toulouse. Il faut réparer entièrement un des deux moteurs. "Avec le choc, l'arbre d'hélice est rentré dans le moteur, il a vrillé et toute la transmission s'est mise de travers et le moteur est sorti de son châssis", explique Richard Munos, le propriétaire du bateau. Les mains pleines de cambouis, il est blasé. "Je ne comprends pas pourquoi on nettoie tous les jours les routes et pas le Canal" souffle-t-il.

Une dragueuse pour nettoyer le fond du Canal

Au-delà de la pénalité économique pour les croisiéristes, il y a bien-sûr, la dimension écologique des dégâts. "C'est très grave pour l'environnement car cette eau stagnante entre deux biefs, est-elle de bonne qualité ?" s'interroge Pierre Cardinal de "Toulouse au fil de l'eau." Il réclame le passage régulier d'une dragueuse, c'est à dire un bateau avec une sonde et un système pour ramasser des déchets au fond du Canal.

En décembre dernier, le bief (une portion du Canal entre deux écluses) des Minimes a été entièrement vidé pour être nettoyé. Les services publics ont ramassé quatre tonnes de déchets.

L'Occitania, un bateau de croisière de trente mètres de long est en cale sèche près du pont des Demoiselles à Toulouse le temps des réparations © Radio France - Pauline Renoir

La coque et les hélices ont été abîmées par un choc en pleine navigation © Radio France - Pauline Renoir