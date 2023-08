Les cyanobactéries ont plombé l'été de certaines bases nautiques en Mayenne : adaptation nécessaire à l'avenir

Comment sauver les bases nautiques mayennaises ? Les cyanobactéries ont plombé une partie de la saison estivale avec de nombreuses interdictions de baignade décidées par l'Agence Régionale de Santé.

Après un été 2023, avec des hauts, avec des bas surtout, la situation économique de certains plans d'eau comme la Haie-Traversaine laisse forcément à désirer. Les collectivités vont se réunir prochainement pour tirer le bilan et déterminer la marche à suivre pour un soutien financier.

Mais il va aussi falloir anticiper l'avenir, car, à cause du réchauffement climatique, les cyanobactéries risquent de se développer toujours plus dans les plans d'eau et dans les rivières. Joël Balandraud, vice-président du département de la Mayenne chargé du tourisme, pense déjà aux adaptations dans les années à venir : "on va essayer de creuser toutes les pistes possibles pour faire en sorte d'être en capacité de proposer aux touristes et aux habitants des solutions afin de profiter de l'eau le plus souvent possible. C'est un enjeu important pour les étés futurs que de pouvoir se rafraîchir. Au Gué de Selle à Mézangers ou à la Haie-Traversaine, il y a plus de monde sur le site que dans l'eau et c'est une question de savoir s'il ne faut pas développer plus les activités en dehors de l'eau".