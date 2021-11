Les cyclistes font la vélorution à Cavaillon

Tous les premiers samedis du mois depuis septembre 2021, une trentaine de Cavaillonnais se retrouve pour manifester. Ils roulent à vélo pour mettre en avant les aspects dangereux des pistes cyclables de la ville et améliorer l'expérience des cyclistes.

Les cyclistes qui font la vélorution s'entendent et se reconnaissent bien sur la place du Clos de Cavaillon. Armés de pancartes aux slogans accrocheurs comme "C'est la fin du pétrole ! Préparez vos guiboles" ou encore "Pollution zéro, solution vélo", ils veulent que la mairie les écoute.

Atelier pancarte pour orner les vélos de slogans © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Qu'ils soient âgés de 5 ou 6 ans comme les plus jeunes manifestants, ou qu'ils soient à la retraite, tous trouvent qu'il est encore trop difficile de faire du vélo dans la ville.

Paul fait partie de l'association "Avec" qui organise les rassemblements et il a une longue liste de points à améliorer comme "la discontinuité des pistes cyclables, l'impossibilité de se garer, les voitures qui roulent trop vite à certains endroits..." Et surtout, il souhaite que les enfants puissent aller à l'école en vélo. "C'est encore trop dangereux pour que les enfants fassent du vélo tous les jours pour aller à l'école... Pourtant c'est très important pour leur santé et la préservation de la planète !"

Tous sont prêts à parcourir les 7,3 km pour se faire entendre © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Un parcours pour montrer les zones à problèmes

Pour mettre en avant les aspects négatifs, mais aussi positifs, du plan de circulation de la ville, les manifestants établissent un nouveau circuit à chaque fois. Cette semaine de novembre, c'est Morgane qui mène la troupe sur les 7,3 km de trajet dans la ville. "Pour l'instant nos actions n'ont pas eu d'effet dans le sens où rien n'a encore changé dans le plan de circulation, mais on s'accroche car c'est pour préserver la planète !" sourit-elle.

Une thématique très actuelle, surtout en cette période de COP26.