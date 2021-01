Les cygnes du jardin botanique de Metz mis à l'abri pendant l'alerte à la grippe aviaire

Les cygnes qui glissent habituellement sur la mare du jardin botanique de Metz ont disparu depuis le mois de novembre. Ils ont en réalité été mis à l'abri par les services de la ville depuis que le département a été classé en risque élevé de circulation du virus de la grippe aviaire. Ce virus touche les oiseaux migrateurs comme les grues ou les oies, qui peuvent notamment contaminer les oiseaux d’élevage lors de leurs déplacements.

Au jardin, un beau soleil d'hiver éclaire les arbres enneigés , mais pour François, un passant habitué à traverser le parc, il y a quelque chose qui cloche : " Il n'y plus de cygnes, plus de canards, plus de poissons. Je me demande où ils sont ". C'est pour éviter le contact direct avec les espèces sauvages que les cygnes du jardin botanique ont été placés en isolement au centre horticole de la ville, ainsi qu'un couple de canards.

Abrités dans une serre maraîchère du centre horticole

A la demande de la Préfecture, tous les élevages de volatiles ont dû être mis en enclos dès le mois de novembre : "Ce n'est pas toute l'année, juste pendant les migrations, donc pour quelques mois", rappelle Isabelle Viallat, élue en charge de la biodiversité pour la ville. Les six cygnes et le couple de canards du jardin botanique de Metz vivent dans une grande serre de maraîchage où ils disposent de plusieurs bassines d'eau.

Dans les parcs et jardins, la grippe aviaire ne menace pas les oiseaux qui vivent en volière, puisque cette barrière les protège de tout contact direct avec des animaux contaminés. La maladie n'est pas transmissible à l'homme : " Au moins on aura échappé à celle -là ! ", plaisante François. Les palmipèdes devraient revenir glisser sur la mare au Printemps prochain, à la fin de la période des migrations.

Pas de foyer en Moselle

Aucun foyer n'est à ce jour à signaler dans le département : " On a mis les animaux en quarantaine très tôt, puisque le premier signalement avait été fait en octobre. Au 10 novembre tout a été fait en Moselle donc cela a bien protégé les espèces", explique Isabelle Viallat. À ce jour, seul 9 cas de contamination ont pu être identifiés parmi la faune sauvage en France, selon les données du Ministère de l'Agriculture en date du 15 janvier dernier. Cependant, un peu moins de 300 foyers de contamination ont été recensés en élevage, dont 270 sont situés dans le Sud-Ouest de la France. Plusieurs centaines de milliers de canards ont déjà été abattus à titre préventif.