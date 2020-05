Les dechèteries creusoises rouvrent sur rendez-vous

Après deux mois d'inactivité, les déchèteries reprennent du service. Mais attention, il faut impérativement téléphoner pour prendre rendez-vous. Dans certains endroits, le port du masque et des gants de protection est exigé.

On a profité du confinement pour faire un peu de tri et de rangement dans la cave, au grenier ou tout simplement dans les placards de la maison. Nous voila avec plein de vieux machins dont on aimerait- enfin- se débarrasser. Ouf les déchèteries nous rouvrent leurs portes, mais attention avant de charger la voiture, il faut impérativement prendre rendez-vous par téléphone :

Voici un tour d'horizon des solutions proposées aux 4 coins du département :

Pour la Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest:

La dechetterie de Saint Dizier-Masbaraud rouvre dans les conditions suivantes:

Pour prendre RDV, à compter du lundi 11 mai, deux numéros de téléphone seront disponibles du lundi au vendredi :

De 9h00 à 12h00 au 06.82.87.87.53.

De 14h00 à 17h00 au 06.83.07.03.77.En complément, les nouvelles règles d’accueil, adaptées aux mesures COVID19, sont les suivantes :

Présenter systématiquement au gardien , à travers la vitre de votre véhicule, un justificatifd’identité, de domicile, ainsi que le SMS de confirmation de RDV qui vous aura été adressé. En l’absence de la présentation de ces documents, le déchargement ne sera pas autorisé.

L'accès à la plateforme sera réglementé : merci d'attendre devant le portail que le gardien vienne vous chercher.

Des créneaux de 30 minutes maximum sont accordés par usager. Un seul véhicule à la foisdans la déchèterie.

Un seul véhicule à la foisdans la déchèterie. Aucune aide au déchargement ne sera apportée par le gardien, ni le prêt d’outils. Il est ortement conseillé de préalablement trier et organiser vos déchets dans votre coffre ouremorque afin de procéder à un vidage efficace.

Les déchets verts sont limités à 1m3 pour les particuliers ; les autres flux habituels sont acceptés. Toutefois, en raison de l’activité limitée de certaines entreprises de traitement, certaines bennes de collecte pourraient se retrouver à saturation et les déchets apportés ne pourraient pas être pris en charge.

Pour les professionnels, les conditions actuelles relatives aux bons de dépôt restent inchangées.

Pour le Nord -Est du département à Creuse Confluences

A partir du 11 mai, les déchèteries de Budelière, Parsac-Rimondeix et Saint-Silvain-Bas-le-Roc seront ouvertes aux horaires habituels, mais exclusivement sur rendez-vous et cela jusqu'au 2 juin.

Appel du Lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h au 06 31 53 34 86

le temps de déchargement sera porté à 15 min

vous déchargerez seul avec votre matériel personnel (outils, gants...)

En raison de la non activité de certaines entreprises de traitement, nos déchèteries sont limitées par la capacité de leur bennes. Ainsi, certains déchets ne pourront pas être pris en charge ponctuellement.

Creuse Confluence rappelle aux usagers que l'ouverture des déchèteries est conditionnée au respect strict des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. En cas de manquement à ces règles, les déchèteries seront de nouveau fermées.

Pour le secteur de Chénérailles

Sur le Sictom de Chénérailles, la déchèterie reprend du service à partir du 18 mai et il faut impérativement prendre rendez-vous au 05 55 62 46 79.

Attention, le dépôt est limité à 2 mètres cube par visiteur.

Pour la bonne organisation d'accès au site et conformément aux règles sanitaires actuelles, les particuliers, venant déposer leurs déchets, devront observer les mesures réglementaires suivantes :