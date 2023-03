Les déchèteries d'Amiens Métropole réduisent leurs horaires d'ouverture

À partir de ce mercredi 1er mars, les horaires des quatre déchèteries d'Amiens Métropole changent. Les déchèteries Nord (Chemin de Vauvoix), Est (ZAC de la Blanche Tache, à Camon), Sud (route de Saint-Fuscien) et Ouest (rue Micheline Ostermeyer) seront désormais fermées entre 12h30 et 14h, ainsi que les lundi et jeudi matin et le dimanche après-midi. Elles fermeront également plus tôt pendant la période estivale, à 19h au lieu de 20h.

Les nouveaux horaires

Du 1er Octobre au 31 mars

9h-12h30 et 14h-18h. Fermé le lundi matin, le jeudi matin et le dimanche après-midi.

Du 1er Avril au 31 septembre

9h-12h30 et 14h-19h. Fermé le lundi matin, le jeudi matin et le dimanche après-midi.

Les déchèteries sont accessibles tous les jours (sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai) aux habitants d'Amiens Métropole, sur présentation d'une carte d'accès gratuite.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est également possible de prendre rendez-vous pour un ramassage des encombrants à votre domicile en appelant le 03 22 33 12 12 ou en ligne sur le site de la mairie .