Les déchèteries de la Métropole de Tours totalement accessibles sans restriction

C. Hamon

Depuis le lundi 4 mai, les déchèteries de l'agglomération tourangelle avaient été rouvertes très progressivement, avec des mesures strictes d'accès, notamment basées sur les plaques d'immatriculation. Un mois plus tard, "face à l’évolution positive de la situation sanitaire et une fréquentation des déchèteries toujours aussi importante", Tours Métropole Val de Loire a décidé une ouverture des déchèteries sans tenir compte des plaques d’immatriculation. Mesure appliquée depuis ce mercredi 3 juin. Depuis leur réouverture, de grands embouteillages étaient constatés dans les sept déchèteries de la Métropole de Tours. Les mesures anti Covid-19 ralentissaient le flux des usagers, avec souvent plus d'une heure d'attente. Pour l'heure, cette mesure ne s'applique que pour la Métropole de Tours. Pour les autres communautés de communes, il faut se référer aux restrictions d'usages.