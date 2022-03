Les déchets alimentaires vont être collectés dans 4 communes de l'Eurométropole de Strasbourg

La collecte des déchets alimentaires se met en place progressivement sur l'Eurométropole de Strasbourg. Après une expérimentation sur la commune d'Holtzheim et sur deux quartiers de Strasbourg, le système va être étendu cette année aux communes de moins de 10 000 habitants.

L'Eurométropole de Strasbourg lance la collecte des déchets alimentaires. Après l'avoir expérimenté à Holtzheim, et dans les quartiers Cronenbourg et de la Montagne Verte à Strasbourg, le dispositif va être étendu d'ici la fin de l'année aux 4 communes de l'agglomération qui ont moins de 10 000 habitants: Eschau, Fegersheim, Plobsheim et Lipsheim.

Un kit de tri pour chaque foyer

Chaque habitant de ces communes va recevoir, ou a déjà reçu, un kit de tri: c'est à dire un seau et un lot d'une cinquantaine de sacs en kraft, dans lesquels il faudra mettre les déchets alimentaires : les restes d'assiettes, les épluchures, les croutes de fromage, les arrêtes de poisson ou le marc de café par exemple.

Des "bioseaux" seront distribués aux habitants, dans lesquels il pourront placer le sac en kraft qui contiendra leurs déchets © Radio France - Emilie Pou

Les bornes seront placées pas trop loin des habitations

Le sac pourra être conservé dans le seau, puis transporté vers une des bornes spéciales installées dans les communes. Il y en aura en moyenne une pour 300 habitants. "Il faut que ce soit le plus près possible des habitations, car si ce n'est pas pratique, le tri ne se fera pas" explique ainsi Thierry Schaal, le maire de Fegersheim. La collecte se fera ensuite deux fois par semaine et les bacs seront nettoyés.

Le but est de réduire, à terme, de 50% le contenu des poubelles bleues explique l'Eurométropole. Le système devrait être globalisé à toute l'Eurométropole d'ici 2030.