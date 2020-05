Les déchets autres que végétaux à nouveau acceptés dans trois déchetteries à La Roche sur Yon

A partir du jeudi 7 mai, les habitants de l'agglomération de La Roche sur Yon vont pouvoir à nouveau déposer davantage de déchets que les déchets verts, dans trois déchetteries : Sainte-Anne et Belle Place à La Roche-sur-Yon et La Landette à Venansault. L'inscription est obligatoire.

Elles ne permettaient plus de se débarrasser des vielles planches et autres gravats depuis le début du confinement. Trois déchetteries de l'agglomération yonnaise proposeront ce service à partir du jeudi 7 mai. Il s'agit des déchetteries de Sainte-Anne et Belle Place à La Roche-sur-Yon et celle de La Landette à Venansault. Pas question en revanche d'y déposer verre ou papier. Seuls seront acceptés mobilier, bois, métaux, gravats, cartons et déchets polluants comme la peinture ou l'huile de vidange.

Inscription préalable obligatoire et documents exigés

Les habitants des treize communes de l'agglomération yonnaise devront au préalable s'inscrire à partir de ce mardi pour prendre rendez-vous en remplissant un formulaire en ligne sur le site www.larochesuryon.fr . Ils recevront confirmation par mail ou sms. Il pourront également s'inscrire par téléphone 02 51 47 49 02.

Il faudra montrer patte blanche pour accéder à ces déchetteries. Une seule personne par véhicule, un seul passage par semaine pour chaque foyer. A leur arrivée sur le site, les automobilistes devront présenter derrière le pare-brise l'attestation de déplacement dérogatoire (motif achat de première nécessité), le mail ou le sms de confirmation et un justificatif de domicile. Pour des raisons sanitaires, les usagers devront se débrouiller seuls, aucun outil ne leur sera prêté par les agents d'accueil.

Les trois autres déchetteries de l'agglomération yonnaise restent fermées. Il y a deux semaines, la collecte d'objets encombrants organisée par la ville de La Roche sur Yon avait connu un gros succès.