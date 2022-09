Le 17 septembre, c'est la Journée mondiale de nettoyage de la planète (World Clean Up Day). Tout le week-end, les citoyens du monde entier se mobilisent pour réduire la pollution de leur environnement. A Limoges, une dizaine de personnes s'est réunie pour ramasser les déchets du parc Mas-Jambost.

"Les déchets sont des bobos pour la planète" : une dizaine de Limougeauds se mobilisent pour le Clean Up Day

Les volontaires marchent dans le parc Mas-Jambost, gilet orange sur le dos, pince de ramassage dans une main, sac poubelle dans l'autre, à la recherche du moindre petit déchet. Malgré le froid du début de matinée, une dizaine de personnes s'est réunie à 9h30 pour deux heures de ramassage. Azedine Ghobrini est l'organisateur : il a relayé l'évènement sur le site du "World clean up day" (Journée mondiale du nettoyage de la planète).

Donner l'exemple pour les futures générations

Tout autour d'eux : des canettes, des bouteilles de bière, du plastique, des mégots de cigarette… Et quatre mètres plus loin : un point de collecte. "C'est décevant. On voit vraiment la négligence des gens. Ils pourraient au moins faire l'effort de jeter leur détritus dans la poubelle qui est à côté" se désespère Azedine.

Hicham et son fils Amir ramassent ensemble les déchets. © Radio France - Philippine Thibaudault

Hicham a emmené son fils de trois ans avec lui, Amir. Il lui montre du doigt des paquets de cigarette vides par terre : "Tu vois ça Amir ? Les déchets sont des bobos pour la planète". Son fils le regarde et lui répond : "La planète est malade ?". A son tour, son papa répond à sa question : "Oui, et il faut qu'on la soigne". Alors, avec sa petite pince, Amir ramasse tout ce qu'il trouve. Surtout que lui, il fait attention. "Moi à l'école, je mets tout à la poubelle" assure l'enfant de trois ans.

234 kilos de déchets ramassés

Toutes sortes de déchets : canettes, bouteilles de verre, mégots de cigarettes et même des carcasses de pneus de voitures. © Radio France - Philippine Thibaudault

Il était important pour Hicham de montrer l'exemple à son fils. "Dans la société de nettoyage dans laquelle je travaille, on voit bien que les clients ne font pas attention, ne font pas le tri. Je veux montrer à mon fils qu'il faut prendre soin de la planète" explique Hicham. Au bout de deux heures de nettoyage, c'est le moment de la pesée des sacs-poubelles. Résultat : 234 kilos.