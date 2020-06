Les déchèteries de Creuse Grand Sud rouvrent complètement sans rendez-vous à partir du 15 juin

La réouverture s'est faite progressivement : à partir du 15 juin, elle est complète pour les deux déchèteries de Creuse Grand Sud, à Moutier-Rozeille et Faux-la-Montagne. Les gestes barrières restent de mise.

Pour rappel, voici les horaires des deux déchèteries :

Le Thym à Moutier-Rozeille :

du lundi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi 9h-12h et 13h30-18h.

Les Alluchats à Faux-la-Montagne :

les mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et les samedis de 9h à 12h.