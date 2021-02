Les déchetteries de Haute-Vienne récoltent vos anciens pneus

Pour la 4e fois, les déchetteries de Haute-Vienne organisent leur collecte de pneus usés à destination des particuliers. Une opération qui a rencontré son public, à l'heure où l'achat de pneus en ligne se développe de plus en plus, et qui dure jusqu'à la fin du mois.

Que faire de ses vieux pneus usés ? Il n'y a pas mille solutions. Pas question de les déposer en forêt : l'amende est de 1500 euros, et les dégâts pour la nature sont considérables.

27 tonnes de pneus récupérés en 2020

En temps normal, les déchetteries ne sont pas autorisées à les collecter. Seuls les garagistes et les vendeurs sont agréés pour récupérer les anciens pneus de votre voiture lorsque vous en achetez des neufs. Or, avec le développement de la vente en ligne, de nombreuses personnes se retrouvent avec des pneus qui vieillissent dans le jardin.

Sur les deux déchetteries de Limoges participant à l'opération, "on a récupéré l'an dernier 27 tonnes de pneus explique Xavier Parot, responsable des déchetteries de Limoges Métropole. Je ne sais pas combien ça fait de pneus, mais ça représente un peu moins d'une dizaine de bennes". C'est autant de pneus qui ne finiront pas par se dégrader au fond d'une cour ou dans la nature, et qui seront recyclés par une entreprise spécialisée.

Du matériau de drainage et de l'énergie

Un argument de poids pour Fred, habitant de Beaune-les-Mines venu déposer une dizaine de pneus dès qu'il a entendu parler de l'opération. "Là je me débarrasse des choses qui ne me servent plus. Sinon j'accumule, j'attends, et puis voilà. Je pense qu'ils devraient le faire plus souvent". Mais attention, pas question d'amener en déchetterie des pneus qui ont passé des années dehors. La gomme doit être en suffisamment bon état pour pouvoir être réemployée, et transformée en granulés de drainage pour la construction, ou en source d'énergie pour des cimenteries.

L'opération dure jusqu'au 28 février, aux déchetteries Lebon et Kennedy de Limoges, ainsi que dans celles d'Ambazac, Magnac-Laval, St Junien, St Léonard de Noblat, St Martin le Vieux et St Yiriex-la-Perche. Hormis à Limoges, vous pouvez déposer 4 pneus maximum par foyer. Les pneus doivent être déjantés, et provenir de véhicules légers de particuliers, y compris camionnettes et 4x4, ou de deux roues.