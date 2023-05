Les déchetteries de la métropole d'Orléans bientôt interdites aux résidents non métropolitains

C'est une petite révolution qui se prépare pour les 5 déchetteries, les 6 végé'tris et le tout nouveau comptoir du réemploi et du recyclage de la métropole d'Orléans. Dès le 1er trimestre 2024, leur accès sera interdit aux usagers qui n'habitent pas la métropole. "C'est une nécessité, souligne Thierry Cousin, maire de St Pryvé-St Mesmin et vice-président de la métropole. Il paraît logique et normal que nos concitoyens de la métropole n'aient pas à payer pour les déchets apportés par d'autres personnes qui, elles, n'habitent pas la métropole."

Une inscription préalable obligatoire

Des apports extérieurs qui, selon l'élu, n'ont cessé de progresser, au fur et à mesure du développement des installations de la métropole - le nombre de déchetteries/végé'tris a été multiplié par 2 depuis 2018, suscitant 900 000 passages en 2022 pour 62 000 tonnes de déchets réceptionnés. "Nous avons proposé aux collègues maires des communes avoisinantes de passer un contrat avec la métropole, tous ont refusé. Nous en tirons les conséquences, avec la mise en place l'an prochain, sur chaque site, d'un système permettant de réserver l'accès aux seuls résidents de la métropole."

En 2024, la barrière ne s'ouvrira qu'après la lecture automatique de la plaque d'immatriculation du véhicule © Radio France - Anne Fauvarque

Dans la pratique, cela se traduira par une ouverture automatisée des barrières, avec un système de lecture des plaques d'immatriculation. Il faudra donc, au préalable, que les habitants de la métropole soient inscrits dans le fichier opérationnel : "A partir de juin-juillet, les habitants devront adresser à la métropole les documents nécessaires, de façon à ce que leur voiture soit bien enregistrée pour cette lecture de plaque, explique Thierry Cousin. Chose importante, le service restera le même et totalement gratuit." L'inscription se fera notamment via le site Internet d'Orléans métropole.

Une première baisse du volume des déchets

Cette décision s'inscrit aussi dans la politique de la métropole de réduction globale des déchets. Le volume des déchets ménagers collectés dans la métropole d'Orléans a baissé de 3,7% l'an passé : c'est en soi une première historique, le chiffre était jusque là en constante augmentation. Mais les tonnages dans les déchetteries/végé'tris continuent d'augmenter. Et cela reste très loin de l'objectif affiché par la métropole : une diminution de 20% des déchets ménagers et assimilés d'ici 2027, ce qui les porterait à 405 kilos par habitant et par an, contre 506 kilos actuellement.

Un habitant de Saint-Jean-de-la-Ruelle devant les composteurs collectifs de sa résidence © Radio France - Patricia Pourrez

Pour atteindre cet objectif, la métropole mise pour beaucoup sur le développement du compostage, qui permet de retirer les biodéchets des poubelles (déchets alimentaires et déchets biodégradables de jardin). Dans la métropole, 21 000 foyers sont déjà équipés d'un composteur individuel, soit un tiers de l'habitat individuel. C'est plus compliqué pour l'habitat collectif, même si 100 immeubles sont déjà dotés d'un système de compostage partagé. Une nouvelle expérience aura lieu à l'automne dans le centre-ville d'Orléans, secteur Saint-Euverte, avec collecte des biodéchets en point d'apport volontaire. En revanche, la métropole n'envisage pas de passer à une redevance incitative (taxe d'ordures ménagères calculée en fonction du poids), ni d'adopter le dispositif "Oui Pub" (inversion du "Stop Pub" : la publicité n'est distribuée qu'aux habitants qui la demandent) - du moins, pour le moment.