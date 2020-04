Les déchetteries de Saint-Étienne Métropole pourraient rouvrir le lundi 4 mai

Beaucoup de modalités et de problèmes restent à régler mais une partie des déchetteries de Saint-Étienne Métropole pourraient rouvrir le lundi 4 mai.

Vu que beaucoup ont bichonné leur jardin ou fait du tri dans les placards et les garages, c'est une des principales raisons d'appel dans les mairies avec la distribution des masques, la réouverture des déchetteries !

Sur rendez-vous sur Forez-Est

Le mouvement s'organise dans la Loire. Ainsi, du côté de la communauté de communes de Forez Est (Feurs, Montrond-les-Bains, Chazelles-sur-Lyon ou encore Veauche), ce sera le lundi 4 mai. Mais les habitants des 42 communes desservies devront prendre rendez-vous par téléphone avant de s'y rendre.

L'objectif c'est aussi une réouverture début mai pour les déchetteries de Saint-Étienne métropole. L'annonce et les modalités pourraient tomber d'ici la fin de la semaine prochaine, le temps de régler plusieurs détails et d'arrêter une stratégie.

Le principal problème se situe en aval des bennes : chaque catégorie de déchets est ensuite prise en charge par une filière de valorisation ou de traitement. Or la plupart ne serait pas encore opérationnelle ou n'aurait en tout cas pas encore répondu aux services de l'agglomération stéphanoise. C'est le cas d'une des plus importantes en volume : Éco-mobilier qui récupère les meubles usagers. Ça risquerait de faire beaucoup de canapés et autres vieilles armoires à stocker. Ou à enfouir : "Une mauvaise alternative, estime Eric Berlivet, l'élu communautaire en charge des déchets, envisageable sur quelques jours mais pas au-delà". Cette catégorie de déchets pourrait du coup être exclue dans un premier temps comme ça s'est décidé en Lorraine.

Quelles règles pour gérer l'affluence

Justement, il faut décider des règles à appliquer pour que tout le monde ne vienne pas vider son coffre dès le premier jour et que l'équivalent de sept semaines de déchets n'arrivent d'un seul coup. Ça pourrait être selon l'immatriculation, c'est-à-dire que le dernier chiffre de la plaque corresponde au dernier chiffre de la date du jour. Si ça finit par 5, vous pourriez venir mardi 5 mai ou le 15 ou le 25. Un tel roulement s'applique en Bretagne.

Ceci-dit, parmi les treize sites que compte l'agglomération stéphanoise, certaines déchetteries pourraient rester fermées pour des raisons de sécurité, notamment si la configuration du site et les accès ne permettent pas aux véhicules d'attendre sans bloquer tout un secteur.