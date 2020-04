Les déchetteries du Val-de-Drôme rouvrent partiellement ce mercredi

Les déchetteries de Loriol-sur-Drôme, Livron-sur-Drôme, Eurre et Beaufort-sur-Gervanne seront ouvertes deux à trois demi-journées par semaine, avec un accès limité et seulement pour certains déchets.

Les déchetteries gérées par la communauté de communes Val de Drôme, fermées depuis le début du confinement, vont rouvrir partiellement pour les particuliers à partir de ce mercredi 22 avril. Elles seront ouvertes quelques matinées par semaines et uniquement pour les encombrants, déchets verts et cartons.

Ainsi, les déchetteries de Loriol-sur-Drôme, Livron-sur-Drôme et Eurre seront ouvertes les lundis, mercredis et samedis de 8h à 12h. Celle de Beaufort-sur-Gervanne uniquement les mercredis et samedis, là aussi entre 8h et 12h.

Deux véhicules maximum sur le site

Les modalités d'accès ont aussi été modifiées : il ne doit y avoir qu'une personne à bord, deux véhicules seulement sont autorisés à entrer sur le site en même temps, et chacun ne peut accéder à la déchetterie qu'une seule fois par semaine. Il faut aussi avoir sa carte d'accès aux déchetteries intercommunales et son attestation de déplacement, en cochant la case "Déplacement pour effectuer des achats de première nécessité".

À ce stade, seuls certains déchets sont acceptés car toutes les filières de traitement ne sont pas encore en fonctionnement. Ainsi, il n'est pas possible de déposer de la ferraille, des gravats, du bois ou de l'électroménager. Une vérification sera donc effectuée à l'entrée du site. Des agents des services techniques viendront ainsi renforcer les équipes des déchetteries.