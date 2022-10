Les défenseurs de la 2x2 voies avancent des arguments environnementaux

Où l'on reparle de la 4 voies entre Granville et Avranches. Si plusieurs tronçons sont achevés, on est encore loin d'un itinéraire totalement doublé et sécurisé entre les 2 villes du Sud-Manche. D'autant plus que le projet du département pour le dernier tronçon à l'arrivée sur Granville a été abandonné car trop consommateur d'espaces naturels aux vues des nouvelles règles à respecter visant à limiter l'artificialisation des sols.

Mais en attendant, c'est l'économie qui trinque, soulignent les chefs d'entreprises locaux soutenus par la CCI. Et dans un communiqué commun, ils lancent un appel d'urgence pour achever la construction de cet axe. Et pour cela, ils souhaitent la constitution d'un comité de pilotage visant la reprise du projet, et se disent prêts à y prendre leur part.

Le développement économique et des arguments environnementaux pour défendre le projet

Ces 16 chefs d'entreprises représentent un total de 2500 salariés et des sociétés telles que Grandis, Prévithal, le constructeur de Vans Théault, des entreprises du BTP ou encore des sociétés de transports et d'ambulances. Selon eux, "l'attractivité de leurs entreprises en terme de recrutement et de création de nouveaux emplois dépend fortement de l'accessibilité, du temps de trajet et des conditions de sécurité dans les déplacements pour leurs salariés". Et cela passe par une 2x2 voies. Pour les signataires du courrier adressé aux collectivités et aux représentants de l'Etat, l'abandon du projet reviendrait à perdre l'argent déjà investi notamment en études, et en achat de terrains.

Et dans les arguments développés désormais, figurent aussi des considérations environnementales. Ainsi pour les partisans de la 4 voies, cette infrastructure permettrait une meilleure fluidité de la circulation, donc une baisse de la consommation d'énergie et des rejets de carbone. La biodiversité serait aussi mieux préservée grâce aux avancées techniques permettant la sauvegarde de la faune et la flore. Des arguments qui ne feront sans doute pas l'unanimité parmi les défenseurs locaux de l'environnement.