La Marne et les Ardennes placés en vigilance rouge à la pollution de l'air

La qualité de l'air sera mauvaise ce mercredi 1er janvier dans 5 départements du Grand Est selon l'association ATMO. Sont concernés la Marne et les Ardennes. En cause, les faibles températures, la consommation de chauffage et... l'usage de feux d'artifices.