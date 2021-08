Les dépôts sauvages se multiplient à Avignon le long de la Durance

L'Association de Sauvegarde de la Ceinture Verte d'Avignon lance de nouveau l’alerte. Un an après avoir dénoncé l'incivisme généralisé dans tout le poumon vert avignonnais et six mois après les opérations de nettoyage de l’état et la ville, les décharges s’étendent cette fois au bord de la Durance

Les dépôts et décharges sauvages ont envahi plus que jamais depuis le début de l'été le chemin de la Digue, la voie palière, qui longe la Durance. Nous sommes de plus dans une zone Natura 2000 et un chemin labélisé par la ville comme voie cyclable verte. Ici des gravats dont certains avec de l’amiante, mais aussi du mobilier, des morceaux de tôles, carcasses;, des vêtements et chaussures, des déchets ménagers s'entassent parfois jusque sur la chaussée du chemin. Un an après avoir dénoncé d’importants dépôts sauvages apparus pendant le premier confinement l'association en appelle une nouvelle fois à la municipalité d'Avignon

D'autant qu'au printemps une grande opération de nettoyage avait déblayé ces bords de Durance. Robert Rippert, le président de l'Association de Sauvegarde de la Ceinture Verte d'Avignon, et exploitant agricole non loin de là, s’inquiète de plus de la présence de matériaux sensibles : « Je tiens à attirer l’attention sur les dépôts de fibrociments _qui contiennent de l’amiante et qui sont à même le lit de la Durance_. Et là c’est un risque de pollution énorme ! »

Ceux qui alimentaient les dépotoirs dans les terres depuis nettoyés se seraient reportés sur les bords de Durance

A la fin de l'année dernière l’immense décharge à ciel ouvert chemin du Puy à l’intérieur de la ceinture verte avait finalement été déblayée par les services de l'état et la ville : 4500 mètres cubes ont ainsi été évacué dans un champ place depuis sous surveillance. Du coup l'Association de Sauvegarde de la Ceinture Verte d'Avignon estime que tout s'est reporté en bord de Durance. Les riverains qui ont leurs habitations ici soulignent de plus le risque incendie car ces tas de déchets ou d’ordures prennent couramment feu.

Tous les jours vous avez des gens qui viennent décharger. Moi je les interpelle, alors je reçois des menaces, on va me casser la maison, on va me casser la figure - Jean-Claude, un riverain

Jean Claude a même failli perdre sa maison il y a un an précisément : « Ma maison a été sur le point de brûler à cause de la décharge, tout ce qui était à côté de chez moi. Tous les gens qui jettent n’importe quoi le long de la route. Tous les jours vous avez des gens qui viennent décharger, moi je les interpelle. Alors _je reçois des menaces_, on va me casser la maison, on va me casser la figure. C’est bien, c’est sympa le quartier ! »

La municipalité que nous avons sollicité annonce une opération nettoyage dés lundi prochain, le 23 août, sur ce chemin de la Digue et l'arrivée en octobre de 30 nouveaux agents de verbalisation qui patrouilleront notamment dans ce secteur .

Tout le long du chemin de la Digue detritus et matériaux divers s'entassent © Radio France - JM Le Ray

Des poubelles jetées un peu partout et bien sûr avec des odeurs © Radio France - JM Le Ray