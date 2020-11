Les Déserts : le chantier contesté de la retenue colliniaire a débuté

"Ils ont coupé les flexibles et mis le feu à la cabine." Au téléphone, Sandrine Ferrari, la maire des Déserts, en Savoie, n'en revient toujours pas. Dans la nuit de lundi à mardi, quelqu'un s'en est pris à l'engin de chantier qui réalise les tous premiers travaux de la retenue collinaire de la commune.

"C'est fait pour retarder le chantier", enchaîne l'élue, qui mène aujourd’hui ce projet, porté et validé par l'ancienne municipalité, en sa qualité de présidente du Syndicat mixte des stations des Bauges.

Il s'agit de créer un lac artificiel de 25 000 mètres cubes, qui doit permettre d'alimenter des canons à neige pour assurer l'enneigement du front de neige de la station de la Féclaz, bien connue des amateurs de ski de fond.

Certains habitants "mis devant le fait accompli"

Mais c'est aussi un projet décrié par plusieurs associations écologistes et certains habitants du village, qui voient plutôt d'un mauvais œil ce démarrage des travaux, mené "dans l'opacité la plus totale." "On est mis devant le fait accompli", confie un opposant au projet, qui craint que la dégradation de l'engin de chantier ne fasse du tort à la cause qu'il défend. "Mettre des canons à neige maintenant ça ne sert à rien si dans 10 ans il n'y a plus de neige du tout."

Un constat partagé par Agnès Coquio. "On savait que les travaux devaient commencer, mais on ne savait pas précisément quand, et c'est un peu dommage", confie cette élue d'opposition au conseil municipal. "Même nous les élus d'opposition, nous avons les informations au compte-goutte, quant aux activités du Syndicat mixte n'en parlons pas."

De son côté, l'association les Amis de la Terre Savoie ne s'étonne pas plus que ça du commencement des travaux. "La mairie démarre les travaux parce qu'elle ne veut pas perdre les subventions attribuées pour le projet", explique son président Christophe Lebrun. "Quant à nous, nous avons fait plusieurs recours contre ce projet devant le tribunal administratif."

La mairie dénonce des réactions "disproportionnées"

Mais pour la maire actuelle des Déserts, il n'était pas question de "renverser la table", étant donné que le projet avait été validé par la précédente équipe. "Les arbitrages ont été réalisés il y a deux ans", rappelle Sandrine Ferrari. "On sait qu'en tant que station de moyenne montagne il y a une mutation à effectuer, mais on doit maintenir les équilibres financiers pour le faire. Quoi qu'il en soit, je trouve que les réactions sont assez disproportionnées par rapport à la réalité du projet."