Les deux cétacés échoués sur les deux plages de la Seine-Maritime ont été emportés par la marée

La mer a repris les deux cadavres des deux cétacés qu'elle avait apportés ces deux derniers jours sur les plages de Saint-Valery-en-Caux et Veules-les-Roses (Seine-Maritime).

Le premier, un rorqual commun d'une quinzaine de mètres de long et d'environ 20 à 30 tonnes avait été découvert mort ce mercredi après-midi sur la plage de Saint-Valery-en-Caux. Un périmètre de sécurité avait été mis en place avec interdiction d'accéder à la plage pour éviter de s'approcher de l'animal. La préfecture de la Seine-Maritime était en train de piloter les opérations visant à récupérer le cadavre de l'animal pour le tracter hors de la plage et procéder à des analyses pour comprendre les causes de sa mort.

Grande marée et forte houle

Mais la marée en a décidé autrement. En effet, la mer s'est retirée en emportant avec elle le cétacé. Il faut dire que les coefficients sont forts ce jeudi (101), ce sont les grandes marées à quoi s'ajoutent un vent fort et d'importants courants. L'animal a été aperçu en milieu d'après-midi dérivant à plus de 500 mètres au large et se dirigeant vers le sud-ouest, vers Veulettes-sur-Mer, d'après Jean-François Ouvry, le maire de Saint-Valery-en-Caux. Il faut donc attendre et surveiller ce que la mer décidera de faire de ce cétacé et s'il reviendra ou non sur les côtes avec la prochaine marée.

Le scénario est le même pour le second cétacé, un petit rorqual (une autre espèce) d'environ trois mètres de long qui a été découvert ce jeudi matin mort échoué sur la plage voisine de Veules-les-Roses. Là encore, il a été emporté au large par la marée descendante ce jeudi après-midi. Là encore, il faut attendre de voir si, quand et où il reviendra. La prochaine pleine mer est dans la nuit, à 1h du matin.