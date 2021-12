Les deux petites chèvres de Colomars près de Nice ont-elles été tuées par le loup ?

Barbichette et Glandouillette ont été retrouvées éventrées à Colomars à une quinzaine de kilomètres des plages de Nice. L'attaque présente toutes les caractéristiques du loup. Le département des Alpes-Maritimes reste celui où l'on tue le plus de loups en France : 31 cette année.

Laeticia Barbéria, gérante de la Ferme du Chemin du Génie à Colomars au nord de Nice, a découvert vendredi et samedi 3 et 4 décembre, les cadavres de deux de ses chèvres naines éventrées. "Un agent de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) est venu faire un constat comme dans une enquête criminelle. Il a noté les détails précis des morsures et des traces sur les petites chèvres ... avec toutes les caractéristiques du passage du loup ... car les deux petites chèvres avaient notamment des coupures très chirurgicales -typiques du loup- qui laisse de côté les panses pleines de leurs proies. Le loup ne nous fait pas peur, mais il va falloir renforcer et électrifier les enclos."

Jamais vu de loup auparavant au-dessus de Nice

Cette éleveuse affirme qu'elle n'a jamais entendu parler de présence du loup sur Colomars. Une première. La ferme se trouve à une quinzaine de kilomètres des plages de la promenade des Anglais de Nice dans un secteur vallonées. Selon les spécialistes, les loups ont tendance l'hiver à suivre les troupeaux de moutons qui sont descendus des montagnes du Mercantour et ne sont pas encore enfermés dans des étables.

Les loups qui s'aventurent loin des montagnes sont souvent solitaires et difficiles à identifier. Ils empruntent des vallons obscurs et encaissés. Les meutes restent en montagne. On compte officiellement, selon l'OFB, quelques 19 meutes de loups sur les Alpes Maritimes soit près de 95 loups mais pas de loup solitaire.

Le nombre des attaques de loups qui a été très élevé ici est plutôt en diminution. Selon la Mission Loup : 713 victimes répertoriées chez les éleveurs ont entrainé des indemnisations dans ce département en 2021 alors qu'on a enregistré plus de 3000 bêtes tuées il y a cinq ans.

Le département où sont tués le plus de loups

Le nombre des loups tués dans les Alpes Maritimes est de loin le plus important de France : 31 loups tués sur les 118 autorisations de prélèvements en France pour 2020/2021.

Le préfet des Alpes Maritimes doit réunir mi-décembre les acteurs du Plan Loup dont les défenseurs de l'animal "une espèce protégée en Europe" et les représentants des éleveurs.