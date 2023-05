Les deux petits pandas roux du zoo de Lille viennent de quitter le Nord

Pyaro et Meï, les deux petits pandas roux nés en juillet dernier au zoo de Lille, viennent de quitter le Nord. Ils sont partis ces 21 et 22 mai 2023 au parc animalier d'Auvergne, dans le massif du Cézallier à Ardes-sur-Couze et au zoo de Thoiry en Île-de-France.

Dimanche 21 mai, Meï a rejoint Lali, petite panda du même âge au parc animalier d'Auvergne, dans le massif du Cézallier à Ardes-sur-Couze. Pyaro a lui rejoint River, femelle de 8 ans, à Thoiry Zoo Safari en Île-de-France ce lundi. Un transfert prévu "Ce transfert, dont le principe était connu et programmé dès leur naissance, s'inscrit dans le programme de conservation de cette espèce classée en danger mise en œuvre par l'EAZA, l'Association européenne des zoos et aquariums" explique la mairie de Lille dans un communiqué. Le panda roux est une espèce classée en danger d'extinction. D'après l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), il resterait aujourd'hui moins de 10 000 pandas roux dans leur milieu naturel. "De plus, on estime que d'ici 30 ans, cette population aura encore diminué de 10%. En Chine, cette espèce a perdu près de 40% de ses effectifs durant les 50 dernières années" d'après la mairie.