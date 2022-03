Les deux tiers des Alpes-Maritimes en alerte sécheresse, les premières restrictions mises en place

La situation hydrométrique des Alpes-Maritimes est critique. Depuis le début de la "saison de recharge", c'est à dire l'automne et l'hiver, période pendant laquelle les nappes phréatiques se remplissent, il a plu deux fois moins que d'habitude. 357 mm au lieu des 685 habituels. Résultats, certains cours d'eau sont déjà à sec, les autres ont un débit ralenti, les sols sont secs, les réserves se vident.

Conséquence de la situation, la Préfecture réagit pour éviter la catastrophe et les pénuries d'eau. Un arrêté préfectoral d'alerte sécheresse est paru ce jeudi 31 Mars. Il comprend 98 communes sur les bassins versants de la Braque, du Var (Amont et Aval), du Paillon, de la Roya, Bévéra et côtiers mentonnais.

Les restrictions commencent dès aujourd'hui. L'arrosage entre 9h et 19h c'est terminé, pour les particuliers comme pour les agriculteurs. Tous les professionnels doivent aussi réduire leurs prélèvements d'eau de 20%. Fini aussi le lavage des véhicules en dehors des stations de lavage professionnelles et économes. Et puis si vous voulez remplir votre piscine, c'est trop tard. interdiction formelle de remplir les piscines et spa privés. En cas de flagrant délit, l'amende peut monter jusqu'à 1500€, le double en cas de récidive.

Pour l'instant l'arrêté court jusqu'au 30 avril mais les prévisions ne sont pas bonnes et la situation ne devrait pas s'améliorer. La Préfecture communiquera sur le prolongement et le durcissement des mesures de restriction d'ici à la fin du mois d'avril.

Pour voir si votre commune est touchée, voici la liste:

Zone 5 (Brague) :

- Antibes

- Biot

Zone 7 (Var amont)

- Auvare

-Bairols

- Beuil

-Chateauneuf d’Entraunes

-Clans

-Daluis

-Entraunes

-Guillaumes

-Ilonse

-Isola

-La Croix sur Roudoule

-La Tour sur Tinée

-Lieuches

-Marie

-Péone

-Valberg

- Pierlas

- Puget-Rostand

- Puget-Théniers

-Rigaud

-Rimplas

-Roubion

-Roure sur Tinée

-St Dalmas de Selvage

- Saint-Etienne de Tinée

- Saint-Léger

-Saint-Martin d’Entraunes

- Saint Sauveur sur Tinée

- Sauze

- Thiery

- Touët sur Var

-Valdeblore

- Villars sur Var

-Villeneuve d’Entraunes

Zone 8 (Var aval)

-Aspremont

-Beaulieu sur Mer

-Beausoleil

-Belvédère

-Bonson

-Cap d’Ail

-Carros

-Castagniers

-Colomars

- Duranus

- Eze

-Falicon

-Gattières

-La Bollène Vésubie

-La Gaude

-La Roquette sur Var

-La Trinité

-La Turbie

-Lantosque

-Le Broc

-Levens

-Malaussène

-Massoins

-Nice

-Roquebillière

-St André de la Roche

-Saint Blaise

-St Jean Cap Ferrat

-St Laurent du Var

-St Martin Vésubie

-St Martin du Var

-Tournefort

-Tourettes-Levens

-Utelle

-Venanson

- Villefranchesur-Mer

Zone 9 (Paillon)

-Lucéram

-Touët de l’Escarène

-L’Escarène

-Peille

-Peillon

-Drap

-Cantaron

- Chateauneuf- Villevieille

-Bendejun

-Coaraze

-Berre les Alpes

-Blausasc

-Contes

Zone 10 (Roya-Bévéra et cotiers mentonnais) :

- Breil-sur-Roya

- Castellar

- Castillon

- Fontan

-Gorbio

-La Brigue

-Menton

-Moulinet

-Roquebrune-Cap-Martin

- Sainte-Agnès

-Saorge

-Sospel

-Tende