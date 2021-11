"Les Dieux du Sale" entièrement nus contre la pollution

Pour la deuxième année consécutive, l'association "Wings of the Ocean" sort son calendrier "Les Dieux du Sale". Une série de treize clichés, pris en grande partie dans les Bouches-du-Rhône, pour alerter sur la pollution des plages et de la mer par les déchets plastiques.

L'association "Wings of the Ocean" sort son calendrier pour la deuxième année consécutive

À poil pour la bonne cause. L'association "Wings of the Ocean" sort pour la deuxième année consécutive son calendrier "Les Dieux du Sale". Largement inspiré du concept des "Dieux du stade", l'association parodie le calendrier des rugbymen pour éveiller les consciences face à la pollution des mers et des océans.

Un calendrier avec treize clichés, dont neuf pris dans les Bouches-du-Rhône près de Marseille ou à l'Etang de Berre, des sites défigurés par la pollution. Devant l'objectif, des bénévoles de l'association qui posent nus, enduits de pétrole, au milieu des déchets plastiques ou des mégots, le tout photographié par Victor Janjic, membre de "Wings of the Ocean".

Le calendrier des "Dieux du Sale" est en précommande sur le site internet de l'association au prix de 30 euros. L'association espère récolter 50.000 euros pour financer ses cations de dépollution.