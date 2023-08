Les dimanches d'août sans voitures sur les quais de Loire à Orléans

L'opération s'appelle "un dimanche en douceur" et elle s'étend sur moins d'un kilomètre, entre la place de Loire (rue de la Poterne) et le boulevard de la Motte-Sanguin, au pied du Pont Thinat. Orléans interdit les voitures sur ses quais de Loire, mais "en douceur", justement, en espérant ne froisser personne. Pendant les quatre dimanches du mois d'août, de 14h à 19h, les quais de Loire, du Châtelet jusqu'au Fort-Alleaume, sont rendus aux piétons et aux vélos pour une expérimentation.

On se souvient que l'an dernier, cette opération "un dimanche en douceur" avait concerné tout le centre ville d'Orléans en septembre, interdit aux voitures toute une journée, avec des transports publics gratuits. Cette expérimentation n'a pas convaincu, et elle n'est pas renouvelée, remplacée donc par ces quatre dimanches, limitée aux quais d'Orléans, et l'après-midi seulement.

"Ne pas pénaliser les commerçants des Halles-Châtelet"

Charles-Eric Lemaignen, l'adjoint au maire d'Orléans en charge de la circulation et du stationnement explique que si l'opération est limitée à l'après-midi, c'est pour ne pas pénaliser les commerçants des Halles-Châtelet ouverts le dimanche. Et que pour cette raison également, le choix a été fait de ne pas bloquer l'accès au parking de la Charpenterie, qui restera accessible aux voitures. "Le commerce, c'est fragile, il faut le protéger" dit-il.

A ce stade, la mairie d'Orléans ne parle que d'une expérimentation, il n'est pas question de dire à ce stade si l'opération sera renouvelée, prolongée. "L'objectif c'est que chacun s'y retrouve, rien n'est jamais noir ou blanc à Orléans. On verra si on répète l'opération pendant les prochaines vacances, ou tous les dimanches, nous n'avons aucune idée préconçue" explique Charles-Eric Lemaignen.

Une façon d'aborder la question des mobilités douces que regrette l'élu écologiste d'opposition Jean-Philippe Grand. "Aujourd'hui il y a une demande, un besoin de pacifier le centre-ville d'Orléans. On ne sera que sur quelques moments au coeur de l'été, quelle sera la valeur de cette expérimentation à ce moment-là de l'année ?" s'interroge-t-il.