Les eaux usées sur l'Agglo Valence Romans produisent désormais du gaz

En tirant votre chasse d'eau sur l'agglomération Valence Romans, vous produisez désormais du biogaz. Une unité de méthanisation construite quartier Mauboule permet de recycler la quasi totalité des boues des stations d'épuration de Valence, Romans - sur Isère et Portes-lès-Valence : 4500 tonnes de matières par an qui étaient jusqu'ici incinérées. Les boues de Portes-lès-Valence arrivent sur le site Mauboule par une canalisation de plus de 4 kilomètres. Celles de Romans sont acheminées en camion.

Les boues sont chauffées dans une cuve à 35° pendant 3 à 4 semaines. Cette fermentation produit du gaz, qui est stocké dans un grand ballon, puis filtré, purifié et injecté dans le réseau GRDF (à partir du mois d'août ; pour l'instant, l'unité est encore en phase de rodage). Intéressant pour l'environnement et pour moins dépendre du gaz étranger : "les eaux usées, nous en produisons tous les jours, leur quantité augmente avec la population" souligne Pierre Ribaute, directeur général de l'activité eau chez Véolia, "plutôt que de les considérer comme des déchets, on les considère comme une ressource renouvelable. Et avec le contexte des prix de l'énergie, très volatiles, produire du gaz localement devient un enjeu."

Inauguration de la station de méthanisation Valence Mauboule © Radio France - Nathalie Rodrigues

De quoi chauffer 7.000 habitants

L'unité de méthanisation de Mauboule a coûté 11 millions d'euros, avec une aide importante de l'Agence de l'Eau. Elle produit grosso modo de quoi chauffer 7.000 habitants : "7.000 habitants tous les jours pendant au moins 30 ans, parce que c'est une station qui a une durée de vie d'au moins 30 ans" indique Nicolas Daragon, président de Valence-Romans Agglo, "là, ça veut dire quelque chose, surtout dans cette période où notre dépendance aux énergies fossiles doit diminuer, parce que nous n'en avons plus assez, parce qu'elle créent du CO², des gaz à effet de serre, et puis parce que les prix explosent et que le pouvoir d'achat de nos concitoyens ne le supportera pas, comme celui des collectivités locales d'ailleurs."

L'Etat veut développer la méthanisation. Elodie Degiovanni, la préfète de la Drôme, tiendra une réunion à l'automne pour sensibiliser les collectivités territoriales. Ses services ont déjà établi un document cadre pour épauler les porteurs de projets.