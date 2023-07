Les élèves de l'école primaire de Saint-Romain ont créé une mare pédagogique dans leur commune

Plus que quelques jours avant la fin de l'année scolaire pour nos petits Côte-d'Oriens… et elle se termine en beauté pour les élèves de CM1/CM2 de l'école primaire de Saint-Romain, près de Beaune. Mardi 4 juillet, ils ont réunis leurs parents et les habitants de la commune pour présenter leur mare pédagogique. Pendant deux ans, tous les mardis, ils ont débroussaillé, creusé, posé de l'argile, aidés par leur enseignant et la maison du patrimoine. L'idée ? Faire cours de sciences mais de façon concrète, sur le terrain.

ⓘ Publicité

Les élèves, très fiers de présenter leur mare (pour le moment vide) aux habitants de Saint-Romain et à leurs parents © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Mais vous l'aurez remarqué… pour l'instant, il n'y a pas d'eau dans cette mare ! "Comme vous le savez, nous sommes en période de sécheresse, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau", rapporte Serge Grapin, directeur de la maison du patrimoine. "On espère avoir de l'eau très vite pour en faire bénéficier les animaux, notamment les crapauds." Qu'importe, les enfants et leur professeur, Marius Clergeot, sont très fiers du travail accompli. "Ca nous fait de supers souvenirs. On a réussi à mener à bien ce projet parce que les enfants étaient motivés. Le secret, c'était de prendre du plaisir. Ils ont adoré avoir les mains dans la gadoue !"

La création d'une mare… mais pas que !

Pour Marius Clergeot, l'idée c'était de s'appuyer sur ce projet de création de mare pédagogique pour dispenser aux élèves les enseignements complets du programme scolaire. "Avec ce projet, on a pu travailler les mathématiques, le français, les arts plastique, la faune et la flore. Par exemple, on a fabriqué des fiches de présentation des animaux et des plantes et on a rédigé les invitations pour l'inauguration, ce qui nous a permis de travailler la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire mais aussi le dessin. Je pense que c'est toujours plus simple d'intéresser les enfants avec des choses concrètes."

Les membres de la maison du patrimoine ont aidé les élèves à dessiner les animaux et les plantes © Radio France - Charlotte Schuhmacher