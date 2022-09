Les éleveurs mayennais aussi confrontés à la question de la sobriété énergétique

Aura-t-on assez de gaz et d'électricité en France cet hiver ? Le gouvernement assure que oui mais prévient qu'il faut faire davantage attention d'économie d'énergie. Tous les secteurs sont concernés, particuliers et professionnels, dont les éleveurs mayennais.

La sobriété énergétique est une des priorités de la rentrée. Le gouvernement cherche à éviter des pénuries de gaz et d'électricité ou des rationnements de l'eau. La Première ministre demande aux entreprises de baisser leurs consommations d'énergie. L'objectif du gouvernement est d'atteindre les 10 % de baisse d'ici à 2024. Plus facile à dire qu'à faire répond Joël Legay, éleveur de Blondes d'Aquitaine à Hambers dans les Coévrons.

"C'est difficile même, explique-t-il. Les bêtes pâturent mais l'hiver il faut bien les affourager, leur apporter de l'eau aussi, se déplacer pour soigner tout le monde. Ce sont des charges qu'on ne pas réduire comme ça en claquant du doigt." Joël Legay reconnaît qu'il faut se réorganiser pour faire davantage d'économie mais il reconnaît que ça prend du temps et de l'investissement.

"On fait de notre mieux"

Pour Florian Hervais, éleveur de vaches laitières normandes à Chemeré-le-Roi près de Melsay-du- Maine, les éleveurs font déjà des efforts de sobriété énergétique. "On essaie de faire au mieux, assure-t-il. Le fioul que l'on consomme par hectare, c'est quelque chose qui est vraiment compté. Aujourd'hui, beaucoup d'exploitations fonctionnent avec leur propre forage pour éviter de saturer les réseaux d'eau. _On ne peut pas baisser les besoins des animaux mais on essaie à côté_, sur le nettoyage du matériel par exemple. On essaie toujours de faire mieux pour consommer moins d'eau et d'électricité mais toujours de servir notre métier correctement"