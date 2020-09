Les élus de Frossay demandent l'évacuation de la zad du Carnet

Le vendredi 18 mars, les élus de Frossay ont écrit au Préfet de Loire Atlantique, Didier Martin, pour demander l'évacuation de la Zad du Carnet. Depuis trois semaines, plusieurs dizaines de personnes se sont installées sur le site en bord de Loire où le port de Nantes-Saint-Nazaire envisage d'aménager un parc éco-technologique, dédié aux énergies marines renouvelables. 110 hectares doivent être remblayés et 285 autres hectares préservés. La Région des Pays de la Loire a déjà demandé l'évacuation de la zad.

Eviter un Notre-Dame-des-Landes Bis

La route départementale menant au Carnet est bloquée. Une barricade occupant la largeur de la chaussée a été érigée. Les riverains se font régulièrement contrôler par les gendarmes. Certains réclament une évacuation du site. "C'est totalement insupportable, on a une trentaine de personnes qui bloquent l'accès à l'éolienne de General Electric entre autre et qui ont détruit du matériel" déclare Sylvain Scherer, le maire de Frossay "il faut absolument que l'Etat intervienne immédiatement. Je redoute que les choses s'installent et que le Carnet devienne un Notre-Dame-des-Landes Bis"

Les opposants veulent protéger le site

Les opposants estiment que le projet de remblayer 110 hectares dont la moitié en zone humide est incompatible avec la présence de 116 espèces protégées et avec les risques de submersion. Membre du Collectif "Stop Carnet", Gabriella Marie explique que " la Zad est bien décidée à rester et nous on se battra jusqu'au bout. L'idée de est de protéger ce site, de protéger les zones humides qui sont indispensables à la biodiversité et en cas de submersion. C'est une mosaïque de gens qui sont très différents qui sont là pour défendre un lieu dont ils sont tombés amoureux".

Pour l'instant, le port de Nantes Saint-Nazaire ne souhaite pas s'exprimer. Aucune échéance ni projet précis n'ont été communiqués sur l'aménagement du site.