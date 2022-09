Les élus de l'Ariège demandent une réunion sur l'ours aux ministres de l'Agriculture et de l'Ecologie ensemble, ce qui serait une première, et après un été meurtrier. La date du 3 novembre prochain a été évoquée mais doit encore être confirmée.

Les élus de l'Ariège demandent une réunion sur l'ours aux ministres de l'Agriculture et de l'Ecologie ensemble, ce qui serait une première, et après un été meurtrier. Dernier épisode en date, il y a quinze jours, 168 brebis ont été retrouvées mortes à Aulus-les-Bains après un dérochement sur l’estive de Coumebière.

La présidente du Conseil départemental Christine Tequi, le député PS Laurent Panifous, le sénateur Jean-Jacques Michaud et la chambre d'Agriculture de l'Ariège souhaitent connaitre la position du nouveau gouvernement en place depuis la réélection d'Emmanuel Macron au printemps dernier. Pour le député de gauche Laurent Panifous, il y a deux points de tension à traiter très rapidement.

"La première demande, c'est la décision du tribunal, qu'on fasse appel sur le fond. Qu'on ne laisse pas cette décision en l'état et que l'Etat fasse appel de cette décision. Ce sera déjà un premier signal. La deuxième chose, c'est de se mettre autour de la table pour poser la question, dans un second temps, de la régulation. C'est à dire, est ce qu'on accepte que l'ours se multiplie comme il le fait dans le Couserans? Encore une fois, l'ours est très présent dans le Couserans. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est une réalité que nous vivons ici en Ariège, que nous vivons dans le Couserans ou l'ours se multiplie année après année et il faut accepter l'idée de réguler cette population d'ours."

Dans son rapport 2021, l'Office Français de la Biodiversité estime qu'il y a 70 ours dans les Pyrénées, c'est deux de plus que l'effectif de 2020 sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne, française et espagnole.

"Ce n'est pas nounours, ce n'est pas Balou !"

Il faut dire que l'été a été très meurtrier avec 828 ovins tués, soit 246 de plus que l'été 2021. Et 36 bovins tués cet été : un record. Et pourtant, le mois dernier, le tribunal administratif de Toulouse a interdit les tirs d'effarouchement autorisés par la préfète de l'Ariège. La présidente du département Christine Téqui tire la sonnette d'alarme et demande à ce qu'on autorise à nouveau les tirs d'effarouchement.

"On est dans une situation dramatique ou il y a une énorme détresse et une énorme douleur des pastoraux parce que tous les jours ils perdent des bêtes, ils perdent leur outil de production. On est très inquiets. Je rappelle que l'effarouchement, c'est le combat de trente ans pour avoir un outil pour les pastoraux, pas pour se faire plaisir. Un outil pour que un peu d'éducation soit donné à un prédateur. Ce n'est pas nounours, ce n'est pas Balou ! C'est un prédateur de plus de 300 kilos qui vient attaquer à la fois les humains et de façon récurrente, les troupeaux."

La réunion pourrait se tenir à Paris le 3 novembre prochain. La date doit encore être confirmée. En attandant, le 2e préfet "ours", Denis Olagnon, est sur le départ. Départ à la retraite après être resté cinq mois en poste, comme son prédécesseur. Son remplacement est en cours.