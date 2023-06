Les élus du Vaucluse "n'ont pas assez conscience" du changement climatique

Les réflexions des élus de Vaucluse autour du réchauffement climatique et des mesures à prendre "vont dans le bon sens mais ne vont pas assez loin", estime Marie-Sophie Fijalkowski, la directrice de l'organisme Ifi, basé à Avignon, et qui organise en ce début juin une formation dédiée aux élus autour de la transition écologique. Sauf que la formation n'a reçu aucune inscription.

ⓘ Publicité

"On a besoin d'aller plus loin dans les choses à faire, avance-t-elle. On peut arrêter de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour l'environnement, comme continuer à artificialiser les sols. Encore une fois, même si on est dans l'urgence, je pense qu'il faut vraiment réfléchir, se concerter et embarquer tout le monde. Ça demande aussi un changement de mentalité. Il y a aussi le mandat qui est assez court mais quand on est élu, on s'engage à servir son territoire et il faut faut essayer de voir au-delà du mandat et faire des choses".