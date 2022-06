Les élus écologistes à la région Nouvelle-Aquitaine contre le projet de ferme aquacole géante du Verdon

Le groupe écologiste doit proposer ce mardi au Conseil régional une motion pour demander "des études et procédures renforcées" au sujet du projet de ferme aquacole géante au Verdon (Gironde) du groupe Pure Salmon, qui prévoit la production de 10 000 tonnes de saumon par an à partir de 2026.

"Ils essaient de verdir leur projet", tacle d'entrée l'élue écologiste Christine Seguinau à propos du projet de ferme aquacole géante du groupe Pure Salmon, qui souhaite élever des saumons à la pointe du Verdon, en Gironde, et en produire 10 000 par an à partir de 2026. Un élevage intensif de poissons dans une zone Natura 2000 que dénonce le groupe écologiste au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui doit proposer ce mardi midi une motion en séance plénière pour demander des "études et procédures renforcées sur le projet", pour lequel des travaux doivent commencer l'année prochaine, en 2023.

Pollution et risques de maladies ?

Les écologistes espèrent faire adopter cette motion par la Région afin de pouvoir ensuite saisir l'État, qui a permis, en intégrant le site girondin dans son dispositif "Clés en main", la naissance de cette installation. Si le groupe assure que le saumon sera 100% made in France et sans antibiotiques, c'est insuffisant pour les Verts. "Il faut savoir que la consommation d'eau nécessaire est à peu près celle pour 10 000 habitants or, on le voit bien pendant cette canicule, nos réserves en eau sont très faibles, se désole Christine Seguinau. Il y a également un risque de salinisation de l'eau. Elle espère que la motion sera adoptée ce mardi midi pour pouvoir ensuite pousser l'État à mener des investigations sur ces points, ainsi que sur les risques de maladies que pourrait entraîner la concentration de saumons dans cet "élevage intensif".

"C'est une motion très consensuelle donc je ne vois pas pourquoi elle serait rejetée. Si elle l'était, ce serait très dommage pour notre démocratie", glisse-t-elle. Si le président socialiste Alain Rousset, en préambule ce lundi matin, a raillé une motion vélo des écologistes, il n'a pas évoquée celle concernant la ferme aquacole. Le groupe Pure Salmon France n'a pas répondu aux sollicitations de France Bleu Gironde à ce sujet.