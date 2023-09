Les élus et la population vent debout contre un projet de parc éolien au bois des Lens

Un projet d'installation de 5 éoliennes au bois des Lens qui fait débat. Il est porté par TotalEnergies et la mairie de Moulezan (Gard). Pas question estime une quinzaine de maires du secteur dont Daniel Marquet le maire de Montagnac - principalement impacté - un collectif d'associations de défense du massif boisé et la population. Un précédent projet avait échoué, un nouveau fait son apparition et la population "tousse" toujours.

"Nous on le verra, Moulézan non "

La bande contre Éole remet le couvert. 5 éoliennes qui vont massacrer dit-on à Montagnac la vue. "J'avais une vue exceptionnelle sur le bois des Lens, je ne l'aurais plus, Moulézan, eux, ne les verront pas" dit Amandine avec sa grand-mère - 92 ans - et les autres habitants du village "on va se battre". La vue, la faune, l'alimentation en eau; les risques ne manquent pas.

"S'il fdaut se battre encore, on se battra". © Radio France - L Labastrou

Un argument massif, le risque incendie

En 2015 un premier projet avait été retoqué en conseil d'état à cause du risque incendie que suppose un équipement de 150 mètres de haut, plus de survol au nord de la zone et une lige haute tension au sud. On garde en mémoire les 2000 h partis en fumée en 1990.

Du coté de Montagnac (Gard), on affute ses arguments. © Radio France - L Labastrou

Des habitants notamment à Montagnac chauds bouillants

Ils se sont battus en 2015 et ont obtenu l'annulation d'un précédent projet de parc éolien au bois des Lens, ils recommenceront en 2023. "On croyait que la raison l'avait emporté, un tour supplémentaire ? Et bien on recommencera" explique celui là, "si 5 éoliennes sont implantées, combien à venir ?" s'empourpre cette autre. 16.000 habitants concernés par la production électrique- affirment les opposants - "4.000 selon les dernières projection".

L'enquête publique portant sur le projet éolien de TOTALEnergies dans le bois des Lens aura lieu du 26 septembre au 27 octobre prochains. On appelle la population à se manifester "massivement", toutes les informations disponibles sur le site : https://bois-des-lens.fr/