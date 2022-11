Les enfants plantent des arbres sur le site de l'aérodrome de Nîmes-Courbessac

Du 14 au 25 novembre 2022, les 1554 élèves de CP à Nîmes vont planter chacun un arbre sur le site de l’aérodrome de Nîmes Est-Courbessac. Ce projet s’étend sur la durée du mandat de la municipalité, soit jusqu’en 2026. À terme, entre 9.000 et 10.000 arbres seront plantés. Après le domaine de la Bastide l’année dernière, ce sont cette année 13.000 mètres carrés de terrain qui seront plantés d’espèces végétales variées. "Engagée dans une démarche active de développement de la biodiversité et de sensibilisation aux enjeux environnementaux auprès des plus jeunes, la Ville renouvelle son opération visant à offrir des lieux nourriciers à la faune et à la flore locale", indique un communiqué.

Des variétés très diversifiées seront proposées aux enfants tels que chênes pubescents, arbres de Judée, frênes du midi, lauriers sauce, mais également des arbres fruitiers comme des noyers, poiriers, figuiers, amandiers ou encore des pêchers de vigne.