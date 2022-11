"Les enseignes lumineuses doivent être éteintes après une heure du matin" rappelle France Nature Environnement

Alors que l'on cherche à faire des économies d'énergie, l'action de France Nature Environnement pour faire éteindre les enseignes lumineuses la nuit. Le coordinateur de l'association en Bretagne était l'invité de France Bleu Armorique pour en parler.

Combien avez-vous recensé d'enseignes qui restent allumées la nuit en Bretagne et plus particulièrement à Rennes ?

Alors on a fait réalisé un comptage lors d'une campagne "Sentinelle de la nuit". Sur cette campagne, on a recensé une centaine d'éclairages illégaux et sur la commune de Rennes en particulier, une cinquantaine.

Et cela concerne quels types d'enseignes ?

Alors cela concerne des vitrines des commerces, mais pas que. On a aussi des parkings qui sont restés éclairés alors qu'ils devaient être éteints. Et on a aussi également, bien sûr, toute une flopée de vitrines éclairées qui mériteraient d'être éteintes à 1 h du matin.

Expliquez nous comment sont réalisés ces recensements ? On peut aussi vous envoyer des informations ?

Les deux façons sont possibles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a, avec France Nature Environnement Bretagne, développé une application qui s'appelle "Sentinelles de la nature" et sur laquelle on peut signaler les atteintes à l'environnement et en l'occurrence les atteintes avec les pollutions lumineuses qui sont recensées dans cette application.

On vous envoie une photo par exemple ?

Exactement avec un smartphone, vous faites une photo de l'infraction que vous observez pour un éclairage illégal et vous le signalez sur l'application. Et puis on organise aussi des maraudes. C'est ce qu'on a fait, notamment fin octobre avec une maraude à Rennes avec plusieurs militants. Une cinquantaine d'observations a été faite sur une nuit, pendant 2 h de maraude. Et en été, on fait en général cinq ou six balades dans la ville de Rennes. Si on avait été sur d'autres espaces de la ville, on aurait forcément constaté beaucoup plus d'infractions.

Et pourtant il y a une loi qui oblige ces enseignes à être éteintes la nuit...

Exactement. Les premiers textes de loi sont tombés en 2013. Ça fait quand même presque dix ans qu'on devrait faire appliquer cette loi. La règle à retenir, c'est qu'après 1h du matin, les éclairages doivent être éteints. Il y a quelques exceptions. En effet, les bars de nuit, ou également les pharmacies de garde qui peuvent rester allumées après 1h du matin. Mais la plupart des commerces, eux, sont tenus d'éteindre leur enseigne et leur éclairage des vitrines au plus tard à 1h du matin.

Selon vous ce n'est pas le cas à cause d'une méconnaissance de la loi ? ou c'est fait exprès ?

Je pense qu'il y a une méconnaissance sur l'application de ce droit là, puisqu'il n'y a pas de sanction. Donc pas vu, pas pris.

Quelles sont les nuisances occasionnées par ces enseignes allumées toute la nuit ?

En tout cas nous, en tant qu'association de protection de la nature, on dénonce les conséquences sur le vivant. Alors ça concerne la faune nocturne, parce qu'en effet, elle est perturbée dans son système d'orientation. Mais ça perturbe aussi la faune diurne, celle qui vit le jour puisque finalement, il y a plus que du jour, plus de nuits, donc tout le vivant est perturbé. Egalement la flore. Les plantes ont des cycles de vie perturbés puisque elles vivent avec la lumière, leur système de photosynthèse fonctionne donc en permanence. Et puis, il y a aussi des conséquences en termes de consommation d'énergie.

Comme cette année nous sommes invités à la sobriété énergétique, cela pourrait changer selon vous ?

On le voit déjà en effet. Quand on commence à toucher au porte monnaie, on voit que les esprits changent. C'est dommage d'en arriver toujours à de l'écologie punitive. Mais aujourd'hui, il faut être dans la sobriété. Il y a quelques mois, on nous riait au nez quand on parlait de sobriété. Aujourd'hui, la sobriété s'invite dans le débat public. C'est un fait de société et je pense que ça va permettre une meilleure prise de conscience pour aller vers ces économies d'énergie.