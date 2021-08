"Les Envolées" : des rencontres à Saint-Côme-du-Mont autour de la transition écologique

"Les Envolées-Entrez en transition" c'est un RV que propose cette année la maison du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin à Saint-Côme-du-Mont. Des rencontres engagés et festives axées sur la transition écologique. C'est à l'occasion des 30 ans du Parc.

La maison du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin a été créée à Saint-Côme-du-Mont en 1991 alors pour célébrer cette année ces 30 ans, la maison du Parc a eu l'idée d'organiser des rencontres autour de la transition écologique sur le territoire. "Les Envolées-Entrez en transition" commence ce jeudi 26 août et se terminera ce dimanche 29. Il s'agit de rencontres engagés et festives axées sur la transition écologique sur le territoire. Habitants, élus et acteurs économiques sont invités à discuter, débattre pour mieux comprendre le dérèglement climatique autour de conférences, d'animations, de concerts, d'ateliers… Anthony Laurent est le directeur délégué à la programmation générale : "il y aura des conférences autour de l'énergie avec la méthanisation, de la reconnexion à la nature, de la pollution lumineuse, de biodiversité et de l'évolution du climat en Normandie. Il y aura des pièces de théâtres aussi pour le grand public dont le thème sera la transition écologique, le développement durable et la nature. Il y aura aussi des concerts, des animations pour les enfants autour de l'alimentation. De la réflexion, des débats, des échanges…"

L'artiste Flo Delavega sera en concert samedi soir mais aussi Lewis Evans, le saint Lois, Jayde, pépite du net !

Maison du Parc : 3 village Ponts d’Ouve Saint-Côme-du-Mont 50500 Carentan-les-Marais