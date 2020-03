Les éoliennes des Hauts-de-France battent des records de production depuis le début de l'année

Entre Ciara, Inès et Dennis, le début de l'année 2020 a été marqué par de forts coups de vents dans les Hauts-de-France et cela s'est ressenti sur la production électrique des éoliennes, première énergie renouvelable dans notre région.

Ainsi, le 9 février dernier à 9h45 précisément les deux tiers de la production électrique régionale provenaient du parc éolien a relevé RTE, le réseau de transport d'électricité qui surveille et coordonne en tant réel la production et les besoins de consommation. "C'est exceptionnel" souligne le directeur régional de RTE Laurent Cantat-Lampin. En temps normal c'est "la centrale nucléaire de Gravelines qui produit les deux tiers de l’électricité consommée dans la région" précise-t-il mais à un instant T et en cas de vents forts comme cela a été le cas pendant la tempête, les éoliennes peuvent dépasser le nucléaire. Et même si le nucléaire reste prépondérant, le développement des énergies renouvelables et leur participation au mix énergétique continue de progresser d'année et année.

Deux autres records en tout début d'année

D'après, les relevés de RTE au moins deux autres records de productivité ont été battus en tout début d'année. Le 14 janvier dernier à 16h45, 60% des besoins en électricité ont été couverts par l'éolien puis le 2 février à 14h30 dans des proportions sensiblement équivalentes.

Ce genre de records s'expliquent évidemment par l'importance du parc éolien régional, le premier de France avec une capacité d'environ 4 GW, ce qui représente 27% des capacité de production éolienne françaisau. En moins de dix ans, les capacité de production électriques renouvelables dans les Huts-de-France ont été multipliées par quatre et c'est l'éolien qui en est le principal contributeur. Les énergies renouvelables couvrent en moyenne sur l'année 15% des besoins électriques de la région. Les éoliennes représente 13,4%, le solaire 0,3% et les bio-énergies 1,6%.

La salle de commande du réseau RTE des Hauts-de-France dans la métropole de Lille (Nord) où est surveillée en temps réel la production électrique régionale © Radio France - Bénédicte Robin

Le développement du solaire

L'énergie solaire est encore très peu développée dans les Hauts-de-France aujourd'hui mais cela devrait changer d'après Laurent Cantat-Lampin. "Le conseil régional veut développer massivement cette énergie" dit-il. "D'ici dix ans, nous savons cette énergie va arriver et il faut se préparer à l'accueillir" précise-t-il.

En effet, les réseaux et les infrastructures doivent être modifiées pour ses nouveaux arrivants qui vont se brancher et alimenter à leur tour le réseau. L'adaptation du réseau à ces nouvelles énergies et aux nouvelles consommations nécessitent des investissements de RTE estimés à environ 100 millions d'euros par an au niveau régional.

La production électrique en temps réelle

Les données de production électrique en temps réel sont mises à la disposition du grand public par RTE via l'application pour téléphone portable éCO2mix et sur son site internet ici.