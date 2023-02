Les éoliennes en Gironde, toujours pas pour demain

8 000 éoliennes en France, dont... 0 en Gironde. Le chiffre est toujours le même, le plus vaste département de France métropolitaine ne compte aucun mat. Des projets avaient été lancés à Naujac et Saugon , celui de Maransin, dans le Libournais, doit repasser devant la cour administrative d'appel. Le plus avancé, celui de Lesparre, vient de voir la période de concertation s'achever. Valorem, le porteur du projet doit lancer une enquête publique pour obtenir un permis de construire.

En déplacement en Gironde, ce jeudi 9 février, la ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pannier-Runacher a rappelé "qu'on ne peut s'interdire aucune énergie renouvelable". Mais elle est resté vague sur des implantations dans le département, soulignant qu'il fallait "trouver les terrains les plus appropriés, pas ceux où il y a du patrimoine ou un beau paysage". Et a ensuite rapidement dévié sur les autres énergies renouvelables, rappelant que la Nouvelle-Aquitaine "est la première région en terme de solaire, de biogaz".

Voté définitivement par le Parlement ce mardi 7 février, le projet de loi visant à accélérer les énergies renouvelables prévoit une aide financière supplémentaire pour les communes qui s'y mettraient. "Pour chaque Mégawatt produit, on associe une somme versée au budget de la commune", explique la ministre, somme fléchée vers des projets verts.

Moins de vent qu'ailleurs mais des solutions techniques

De quoi peut-être pousser les élus à braver les contestations d'une population peu favorable à l'éolien. Un sondage Ifop de 2021 montrait que 72% des Français" estiment que l’éolien est source de pollution visuelle et sonore pour les riverains". "On avait du mal à motiver les élus pour partir sur 5-10 ans de contestations avec peu de contreparties", explique Thibault Vesyssiere, le directeur ouest d'EDF renouvelable. Et même à Ambès, commune très industrialisée, le premier adjoint au maire, Éric Pasquet "préfère avoir un champ photovoltaïque. Une éolienne, au niveau du paysage c'est plus compliqué".

Voilà pour la volonté politique. Mais techniquement, y a-t-il une raison qui explique ce désert éolien, alors que toutes les éoliennes de la région sont au Nord d'Angoulême ? Certes, il y a "un peu moins de vent que dans d'autres régions", constate Thibault Vesyssiere. "Mais maintenant on a des éoliennes avec de grandes pales qui permettent d'aller chercher le vent plus en hauteur". Il cite aussi "des contraintes miliaires, des radars, des couloirs de basse altitude". Mais

"on peut trouver des zones favorables en travaillant", conclut-il.

Reste la possibilité d'éoliennes offshore, au large du littoral. 50 parcs éoliens en mer devraient être implantés en France d'ici 2050. Là, la Nouvelle-Aquitaine serait bien servie, avec parmi les premières constructions un grand projet au large de l'île d'Oléron . Mais là non plus, pas de trace de la Gironde, dans les tuyaux. Raison technique cette fois-ci précise Martin Leÿs, le directeur territorial d'EDF. "De Bayonne à la pointe de Grave, c'est assez difficile de rapatrier de l'électricité. C'est beaucoup plus simple quand on est prêt d'une île comme à Oléron".