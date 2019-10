"Les éoliennes sont un scandale écologique et financier assez grave"

Yonne, France

Plus de 30% des éoliennes de toute la région Bourgogne-Franche-Comté se trouvent dans l'Yonne. Il y a dans notre département 139 éoliennes en fonctionnement ou en construction. 70 autres ont été autorisées mais n'ont pas encore été construites.

Dans les campagnes et notamment dans l'Yonne, la défiance semble de plus en plus forte. Mais faut-il vraiment s'inquiéter des éoliennes ? "Oui", assure Fabien Bouglé dans son brûlot intitulé "Éoliennes, la face noire de la transition écologique", publié aux éditions du Rocher.

France Bleu Auxerre : Dans votre livre, vous expliquez que l’énergie éolienne ne serait pas si vertueuse que ça et qu'elle ferait même augmenter les gaz à effet de serre. Comment est-ce possible ?

Fabien Bouglé : "Quand on va dans la campagne, on voit bien que les éoliennes ne fonctionnent pas tout le temps. Elles sont, par essence, intermittentes. C'est ce qu'on appelle l'intermittence du vent. Et pour compenser, lorsque les éoliennes ne fonctionnent pas, on est obligé d'utiliser des énergies fossiles : pétrole, gaz et beaucoup plus grave, en Allemagne, le lignite c'est à dire le charbon, qui sont extrêmement polluants et émettent des gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle, en Allemagne, malgré 500 milliards d'euros dépensés, l'Allemagne n'a pas réussi a baisser ses gaz à effet de serre et est en train d’arrêter d'installer des éoliennes. Il y en a eu seulement 35 au premier semestre 2019".

France Bleu Auxerre : Dans l'Yonne, il y a beaucoup d'éoliennes qui ont été construites ou qui vont l'être. Est-ce que ça peut avoir des effets sur la santé ?

Fabien Bouglé : "Bien sur ! Il y a de nombreuses études scientifiques que j'ai d'ailleurs publiées dans mon livre, notamment des études de la Nasa, qui prouvent que les éoliennes émettent des infrasons, qui ne sont pas audibles à l'oreille humaine mais qui ont un impact sur la santé. Un biologiste allemand vient d'écrire un livre sur les impacts moléculaires que peuvent avoir les infrasons. Et puis l'association des médecins de famille canadiens a développé et expliqué pourquoi il pouvait y avoir des problèmes de santé, liés à l’électricité sale, l'électricité tellurique, les ondes stroboscopiques et enfin les infrasons. C'est un cocktail détonnant pour la santé. On peut imaginer le potentiel scandale sanitaire dans les années qui viennent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Pologne vient d’arrêter sa politique éolienne".

France Bleu Auxerre : Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter dans l'éolien, qu'il faut l'abandonner ?

Fabien Bouglé : "En tout cas ce qui est sûr c'est que l'éolienne aujourd'hui est un symbole de pollution, puisque rien que les éléments qui composent l'éolienne (les terres rares, les fibres de carbone) ne sont pas recyclables et sont extrêmement polluants. Pour les fibres de carbone, si on les incinèrent, ça créé des cancers. Pour les terres rares, leur mode d'extraction est extrêmement polluant en Chine, notamment avec des leucémies et des déchets radioactifs. Dans notre pays, on veut mettre en place quelque chose d'écologique mais pour le mettre en place, c'est impactant sur la nature et sur les écosystèmes. Et cette image vertueuse qu'on a essayé de nous vendre pendant des années ne l'est pas du tout. Et moi j'alerte les élus locaux de Bourgogne et de l'Yonne. Arrêtez cette politique ! Vous voulez mettre les éoliennes les plus importantes de France, 240 mètres de haut, en pleine forêt ! Est-ce que c'est acceptable qu'on détruise la forêt pour y mettre des monstres d'acier qui dépassent les 200 mètres ? J'appelle le gouvernement, j'appelle les autorités locales, j'appelle le préfet, lisez mon livre et vous verrez que les éoliennes sont un scandale écologique et financier assez grave".