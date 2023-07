Les étangs bleus de Guizengeard sous haute surveillance en Charente

C'est depuis 2021, après le confinement lié au coronavirus, et à moins de 100 kilomètres de Bordeaux, que les étangs de Guizengeard sont envahis par les touristes. Le 29 mars 2021, par exemple, pas moins de 3000 visiteurs se retrouvaient à Guizengeard. Le lieu est pourtant protégé par le Code de l'Environnement. Un arrêté préfectoral de protection du biotope est en vigueur désormais, et toute infraction est sanctionnée : il est interdit de camper, de faire un feu, de rouler en moto ou en quad, de faire voler un drone, de jeter des déchets, de faire du bruit, ou de se baigner dans les étangs, dont la couleur bleue fait penser à un lagon. Mais si elle est bleue, c'est en raison de son acidité : un PH inférieur à 3 qui provoque des problèmes de peau. Il n'y a plus aucune vie aquatique dans les étangs.

Des amendes importantes

La faune et la flore sont remarquables : des guêpiers d'Europe, des engoulevents, des milans, mais aussi des lézards et des couleuvres. Les gendarmes patrouillent quasiment quotidiennement pendant l'été, et ils sont souvent accompagnés par quelques inspecteurs de l'environnement de l'Office Français de la Biodiversité. Les incivilités sont toujours aussi nombreuses : certains se baignent dans les étangs, d'autres arrachent les ganivelles, ces piquets en bois qui délimitent la zone de protection. L'été dernier, le site était carrément fermé en raison des risques importants de feux de forêt. Il est rouvert depuis octobre dernier. Toute infraction à la protection du biotope est passible d'une amende de 750 euros !

