Les étourneaux sont de retour à Cherbourg-en-Cotentin, la ville lance sa campagne d'effarouchement

Vous avez peut-être entendu résonner des pétards à Cherbourg-en-Cotentin dès lundi soir. Pas d'inquiétude, il s'agit de la campagne annuelle d'effarouchement des étourneaux. L'objectif : faire fuir ces oiseaux migrateurs à l'origine de nuisances sonores et de nombreuses déjections.

ⓘ Publicité

Des effarouchements près des espaces verts

"Les opérations se traduisent concrètement par des tirs de fusées détonantes et sifflantes autour des lieux de dortoirs, ainsi que par la diffusion de cris de prédateurs comme celui du geai ou du hibou", explique la municipalité. Ces campagnes d'effarouchement se passent le matin à partir de 7h15 et le soir entre 16h45 et 19h, jusqu'au jeudi 17 novembre.

Certains quartiers de la ville - des espaces verts où les oiseaux aiment s'installer - sont spécifiquement ciblés :

Parc de Bagatelle

Fort des Couplets

Jardin public

Espace René Le Bas

Port Chantereyne

Parc Emmanuel Liais

Place Divette

Moins d'étourneaux que d'autres années pour l'instant

"Je les entends le matin de bonne heure, ça jacasse !", remarque Marie-Thérèse, une habitante de place Divette. Mais comme ses voisins, elle fait un même constat : il y a quand même moins d'étourneaux cette année que les années précédentes. "Je pense que c'est dû à la douceur du temps, il a fait meilleur alors que les étourneaux viennent avec le froid", explique Brigitte, une autre riveraine.

Plus que du bruit, elle s'inquiète des fientes des oiseaux. "Pour les voitures, ce n'est pas le top. Pour les enlever, on est obligé d'aller à la station de lavage, au moins tous les quinze jours avant que ça s'incruste."