Des maisons dans le Haut Vaucluse touchées par le séisme en Drôme-Ardèche

Orange, France

Le séisme du 11 novembre dernier, de magnitude 5,4 qui a frappé violemment la Drôme et l'Ardèche, a eu des conséquences en Vaucluse. Six communes du Haut Vaucluse demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au Préfet, pour permettre l'indemnisation systématique des victimes de dommages provoqués par un séisme.. Il s'agit de Bédarrides, Bollène, Valréas, Piolenc, Saint Roman de Malegarde et Grillon. D'autres communes devaient les suivre.

A Orange, la mairie a déjà reçu 15 dossiers de déclaration de sinistres. Le maire doit les déposer en préfecture lundi 25 novembre. Les vibrations se sont ressenties jusque dans le Vaucluse. Les habitants remarquent aujourd'hui des fissures, des briques fendues, et des carreaux de carrelage cassés au sol. Ces dégâts, pourtant gênants, n'ont pas sauté aux yeux des habitants au lendemain du séisme. "On a eu tellement peur quand la terre a tremblé... on s'est senti comme malade. Alors évidemment, après ça, je n'ai pas pensé de suite à faire l'état des lieux !" s'amuse Catherine, qui habite la rue du Noble, à Orange. Jacques Bompard, invite chaque habitant à déclarer les anomalies. "On nous a déjà déclaré trois ballons d'eau chaude décrochés des murs" précise le maire.

A Lapalud, 10 foyers ont déposé un dossier pour déclarer des dégâts. Six dossiers ont aussi été apportés en Mairie de Mondragon. C'est en Mairie d'Orange que le phénomène est le plus marqué, avec plus de 15 dossiers d'attestation de sinistre.

Suite au séisme survenu le 11 novembre dernier dans le sud Ardèche, le bureau central sismologique français a diligenté une enquête sur la perception du séisme auprès de 94 communes du Vaucluse. A cette heure, les résultats de cette enquête ne sont pas connus.