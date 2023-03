Les fédérations de pêche et de chasse collectent 40 m3 de déchets en une matinée dans le Territoire de Belfort

C'est une grosse opération de nettoyage de la nature à laquelle se sont prêté les membres des fédérations de pêche et de chasse du Territoire de Belfort. Ce samedi 25 mars, malgré la pluie, ils étaient près de 400 a arpenter les zones boisées et le bord des routes de 21 communes du département. Objectif : ramasser le plus de déchets abandonnés possible. En fin de matinée, ils ont déposé une partie de leur butin dans une benne installée devant la fédération de chasse avant que celle-ci ne parte à la déchetterie. "Une baignoire, un sapin de Noël, des meubles, l'arrière d'une télé, des éléments de carrosserie....", liste Patrick, chasseur de déchets d'un jour. Dans la benne de 8 m3, quasiment pleine, devant lui : le résultat de la collecte dans trois communes seulement.

150 pneus récoltés sur un même lieu

"C'est désolant. Il y a un manque de respect. Quand on va se balader en forêt, on veut voir des fleurs, pas des tas d'ordures !", renchérit Yohan, membre de la fédération de chasse lui aussi. Il désigne l'amoncellement de pneus de voitures entassés juste à côté. 150 au total, "qui appartiennent probablement à un professionnel qui n'a pas voulu payer pour les jeter à la déchetterie", estime-t-il. Des pneus qu'il va maintenant falloir répartir entre les décharges du département pour éviter de les surcharger. Près de 40 m3 de déchets ont été ramassés sur la matinée.

Une partie de la collecte a directement été transportée dans une des déchetteries du département. © Radio France - Emma Steven

Plusieurs centaines de personnes étaient à pied d'oeuvre. Le benjamin, Noa, a six ans. C'est la deuxième année qu'il participe. "J'ai ramassé beaucoup de déchets, surtout des bouteilles qui étaient dans la forêt. C'est grave parce que ça pollue", rappelle le jeune garçon. Son père, Ludovic, a voulu lui transmettre son amour de la nature. "Il ramasse des déchets à chaque fois qu'on va se promener. Il faudrait qu'on se rapproche des écoles pour développer ce genre d'opérations qui permettent aussi de sensibiliser les enfants", souhaite le chasseur avant de rappeler que dans le Grand Belfort, les quatre déchetteries sont accessibles gratuitement sur inscription.

L'opération est renouvelée le 13 mai prochain. Cette fois ce sont les cours d'eau du Territoire de Belfort qui seront nettoyés. Pour y participer, pas besoin de s'inscrire. Il suffit juste de se présenter devant la fédération de chasse (1 allée des Grands prés à Belfort) à 8h30 ce jour-là.