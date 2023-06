Les feux de la Saint-Jean soumis à dérogation dans les Pyrénées-Orientales

Face au risque incendie dans les Pyrénées-Orientales et à un niveau de sécheresse maximal , la préfecture publie un arrêté, en vigueur jusqu'au 30 septembre, pour règlementer l'utilisation des feux d'artifice. L'allumage des feux pour la Saint-Jean est également soumis à dérogation. Concrètement, il est possible de faire un feu "si le foyer est situé dans une zone urbanisée à plus de 20 mètres de végétation sensible."

Des communes renoncent

Certaines communes comme Saint-Laurent-de-la-Salanque ou Canohès sont contraintes de renoncer au feu de la Saint-Jean : "Comme nous n'avons plus le droit d'arroser, l'herbe du stade où devait être allumé le feu ressemble à de la paille. À la place, nous lâcherons des ballons, pour le symbole" explique Denis Fourcade, premier adjoint à la mairie de Canohès. Si le reste des festivités est maintenu, le barbecue, prévu pour les saucisses grillées, sera également organisé à l'écart, pour ne prendre aucun risque.

À Saleilles, le feu sera allumé à côté du stade, "sur une structure surélevée par des palettes et entourée de sable, le tout posé sur du goudron" précise le maire Francois Rallo. En revanche, interdiction formelle de tirer les feux d'artifice depuis le stade. D'autres communes pourraient être contraintes d'annuler l'évènement le jour même, en cas de vent supérieur ou égal à 40 km/h.