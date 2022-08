L'été 2022 restera dans les mémoires pour ses gigantesques incendies partout en France. Avec les fortes chaleurs et la sécheresse, la crainte de voir de tels feux dans la Marne grandit. Pour réduire les risques, l'entretien des forêts est essentiel. Reportage dans une forêt privée d'Épernay.

Les forestiers de la Marne entretiennent les bois et préparent l'avenir face au risque croissant d'incendies

En cette fin de matinée du mois d'août à l'entrée de la forêt d'Épernay, le thermomètre affiche déjà 25 degrés. Tout en haut dans le ciel, le soleil tape fort et fait ressortir la blancheur des nouvelles routes tracées à travers les 1000 hectares de bois. Le propriétaire de la forêt, un particulier, a fait refaire ou créer des dizaines de kilomètres de route il y a moins d'un an pour quadriller son domaine. "La forêt est super bien desservie", montre, carte en main, Léo Violette, technicien forestier au Centre national de la propriété forestière (CNPF). Avant les travaux, les différents recoins de la forêt étaient accessibles uniquement par quelques chemins en terre, parsemés d'ornières rendant la circulation difficile.

L'objectif est de faciliter l'accès aux camions qui transportent du bois mais aussi aux pompiers en cas d'incendie. "On peut accéder à tout le massif", indique le technicien forestier. "Ce qui est surtout important dans ces infrastructures, c'est d'avoir des places de retournement pour pouvoir faire des manœuvres pour les engins forestiers mais aussi pour les engins des pompiers", poursuit Léo Violette, avant d'entamer un demi-tour dans un espace tracé exprès dans la forêt.

Ces routes et les bordures font une trentaine de mètres de large, "on n'est pas sur les mêmes largeurs que dans le sud avec des bandes 'coupe-feu' donc ce n'est pas suffisant pour stopper les flammes en cas d'incendie mais c'est déjà ça. Ce qu'il est possible de faire par contre, c'est de dégager les bordures de la route, comme ici, faire une bande très large sans végétation" pour essayer de ralentir la propagation des flammes.

Des entraînements des pompiers chaque année

C'est aussi dans ces bois que les pompiers d'Épernay viennent chaque année faire des manœuvres pour s'entraîner à combattre les feux de forêts. "À la base, c'était surtout pour quand ils descendent dans le sud [en renfort, par exemple auprès des sapeurs-pompiers de Gironde cette année, NDLR] mais vu ce qu'il se passe aujourd'hui, ça peut aussi servir ici", note Alexandre Trigueiro, ancien pompier volontaire et désormais technicien forestier. Il a été embauché par le propriétaire de la forêt pour assurer l'entretien du domaine et faire de la prévention - voire dresser des procès verbaux en cas de prises de risques - auprès des promeneurs qui s'aventurent, malgré l'interdiction, dans ces bois privés.

Alexandre Trigueiro est employé par le propriétaire de la forêt pour entretenir les bois. © Radio France - Noémie Lair

Un groupe de travail pour trouver de nouvelles solutions face au dérèglement climatique

Les fortes chaleurs, la sécheresse et les multiples feux de l'été partout en France sont un électrochoc pour beaucoup cette année. Au sein du CNPF, la décision a été prise de lancer un groupe de travail sur les risques incendies, avec des référents dans chaque région. "C'est l'actualité, malheureusement, qui nous a fait prendre conscience de l'urgence de mettre ça en place", relève Léo Violette.

Ce groupe de travail doit permettre "de faire remonter les problèmes rencontrés, d'échanger sur les différents sujets et proposer des analyses et pistes d'actions concrètes". Parmi les idées envisagées par le technicien forestier figurent l'obligation d'aménagements dans les forêts, le changement et la variation d'essences d'arbres, la diffusion de campagnes de prévention ou encore une collaboration renforcée avec les pompiers.