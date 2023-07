Les forestiers-sapeurs du département du Var luttent eux aussi contre les feux de forêt

C’est une nouvelle journée à risque jaune "feux de forêt" ce lundi dans le Var. Comme à chaque fois, il y aura du monde dans les massifs pour intervenir le plus rapidement possible en cas de départ de feu : des pompiers bien-sûr, des bénévoles des Comités communaux feux de forêt, les hommes en orange, mais il y aura aussi des hommes en vert : les forestiers-sapeurs du Conseil départemental du Var, une "brigade" créée en 1990.

Ils sont 91 sur le pont cet été : 59 agents du département et 32 saisonniers qui vont "activement" participer à la surveillance des massifs forestiers entre le 1er juillet et le 15 septembre. Avec leurs véhicules tout terrain, chargés de 600 litres d’eau, ils assurent les patrouilles et peuvent intervenir rapidement.

Sensibilisation et intervention sur les feux naissants

"Nous occupons le terrain tout l’été. Nous sommes en patrouille toute la journée, dès 10H00 et assez tard le soir pour coller aux habitudes des promeneurs. Nous faisons donc de la prévention auprès du grand public mais nous sommes aussi les yeux du dispositif de surveillance des massifs. Nous intervenons sur les feux naissants avec nos véhicules porteurs d'eau. Mais comme nous n’avons que 600 litres d’eau, nous nous concentrons sur les départs de feu. Et si la situation s’aggrave, nous sommes en lien direct avec les pompiers du Var et la Direction départementale des Territoires et de la Mer" explique Gérald Orsoni, adjoint de la base des forestiers-sapeurs de Signes.

En plus des patrouilles dans les massifs, les forestiers-sapeurs du Var ont également la responsabilité de la vigie du Mont Caume, poste de surveillance stratégique de tout l’ouest Var.

Des missions tout au long de l'année

Hors saison, ces agents ont également une mission capitale dans la lutte contre les feux de forêt : ils assurent le débroussaillement au bord des routes départementales, abattent des arbres quand c’est nécessaire et aménagent des lignes de coupe-feu qui freinent la propagation des flammes lors des incendies.