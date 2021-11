Les forêts de la Haute-Bruche malmenées par le réchauffement climatique

Dans la vallée de la Bruche, entre Vosges et Bas-Rhin, des massifs entiers de pins et d'épicéas roussissent sur pied, car le manque d'eau favorise l'arrivée des scolytes, de petits insectes ravageurs. Le casse-tête pour l'ONF c'est de repeupler les forêts en plein changement climatique.

Nous sommes aux 3 planchers à 600 mètres d'altitude, au dessus de Fréconrupt dans la Haute Vallée de la Bruche. Il y a deux ans on était encore en pleine forêt, mais aujourd'hui on a vue sur la plaine. L'ONF a réalisé ici une coupe rase, car les épicéas étaient attaqués par les scolytes, des insectes ravageurs qui s'installent quand les arbres manquent d'eau, ce qui est de plus en plus fréquent. Pour pouvoir exploiter le bois, et limiter la prolifération des scolytes, l'ONF n'a pas d'autre solution que de couper. Le volume de ces bois attaqués dépasse dorénavant celui des dégâts de la tempête Lothar, le 26 décembre 1999.

des essences exotiques

Comment reconstituer ces massifs dévastés ? C'est le casse-tête de l'ONF. La méthode envisagée, elle est mixte: une régénération naturelle en espérant que les arbres trouveront de l'eau plus profondément et la plantation d'essences qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans nos massifs, mais qui sont présentes dans le sud de la France, le cèdre de l'Atlas ou les chênes méridionaux, des essences plus résistantes à la chaleur et à la sécheresse. L'ONF assure que ces essences exotiques resteront discrètes. En Alsace les massifs forestiers représentent 40% du territoire.