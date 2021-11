Les forêts victimes du réchauffement climatique selon ce bûcheron de la Mayenne

Dès 2005, Hubert Garnier, agriculteur, se lance pleinement dans le métier de bûcheron. Il coupait déjà du bois à l'époque mais très vite, il décide de s'y consacrer pleinement et de monter son entreprise.

Avec ses employés et ses tronçonneuses, Hubert parcours les bois et les forêts de la Mayenne pour abattre des arbres puis les transformer en copeaux destinés aux chaufferies du département mais attention pas question de tout couper : "Là par exemple, nous avons abattu des chênes et nous avons laissé des jeunes pousses qui vont proliférer dans les années futures" explique le bûcheron "Il y a beaucoup plus de plantations que d'abattage. Les gens pensent que l'on rase tout mais on sélectionne seulement les bois à maturité".

Le but c'est de faire attention pour les générations futures - Hubert Garnier

Les châtaigniers victimes du réchauffement climatique

L'avenir des générations à venir est mis à mal par le réchauffement climatique que subissent les arbres et les forêts. Le bûcheron en est témoin tous les jours : "Le châtaignier entre autres ! Il a la maladie de l'encre donc cela provoque un champignon, au fil des années l'arbre sèche et crève. On voit ce champignon de plus en plus. C'est un petit peu inquiétant". Hubert aura bientôt 60 ans. Il va vendre sa société dans quelques mois et partir à la retraite. Il le promet : il continuera d'y donner un petit coup de main.