Les forêts vosgiennes menacées par la progression des scolytes

Vosges, France

Rien ne semble pouvoir enrayer le pullulement des scolytes. Ces insectes parasites, profitent de la sécheresse et des périodes de fortes chaleurs, en colonisant des arbres souvent affaiblis par le manque d'eau. dans les Vosges les épicéas sont plus particulièrement visées aussi bien en plaine qu'en altitude, ce qui est nouveau. "Il se pourrait que d'ici 1 à 3 ans cet arbre disparaisse dans le département" s'inquiète Denis Dagneaux, le patron de l'ONF dans les Vosges.

une perte de valeur pour les propriétaires

Aucun traitement n'est disponible. La seule solution et d'abattre les arbres contaminés, au risque d'une surproduction de mauvaise qualité et de bien moindre valeur. "Il faut trouver des clients beaucoup plus loin et cela occasionne des frais logistiques importants" souligne Denis Dagneaux qui en appelle à une aide de l'Etat.

Plus d'1 million de mètres cubes de bois seraient touchés et donc a récolter en région Grand-Est et en Franche-comté. L'équivalent d'une récolte annuelle. Un chiffre qui selon l'inter-profession pourrait être multiplié par 3. dans beaucoup de secteurs le pic de l'invasion n'a pas encore été atteint.