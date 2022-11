Les fortes précipitations de novembre en Béarn ont rechargé les sols et les cours d'eau

Les pluies de ces derniers jours sont-elles suffisantes pour contrer la sécheresse historique de cet été en Béarn ? Les affluents du Gave de Pau et les rivières de la plaine du nord-Béarn étaient quasiment à sec, à un niveau historiquement bas. Tout comme le lac du Gabas. Mais ces cours d'eau ont repris des couleurs depuis la mi-novembre, nous assure la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques.

Près d'un dixième des précipitations annuelles

Les chiffres sont énormes pourtant on ne bat pas de record. Depuis le mardi 14 novembre dernier, il est tombé un milliard de mètres cubes de précipitations sur le département. Un chiffre énorme quand on sait qu'il en tombe près de neuf milliards chaque année dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est pratiquement un dixième des précipitations annuelles.

Même pour un mois de novembre en Béarn, les chiffres se situent au-dessus de la moyenne. Depuis le 14 novembre, on recense 200 millimètres sur le Pays Basque et plutôt 120 millimètres sur la partie béarnaise. Une pluie soutenue mais pas torrentielle ce qui fait que les sols ont pu se recharger. Quand elle tombe violemment sur le sol, les gouttes éclatent généralement les agrégats (argile et sable) et cela crée une croûte de battance qui empêche à l'eau de s'infiltrer. Et donc d'approvisionner les sols.

Un retour à la normale au printemps prochain ?

Étant donné que les sols sont désormais gorgés d'eau, elle ruisselle vers les rivières et affluents. Certains sont presque en crue, comme La Bayse, le Lausset ou le Saleys. Cette situation est identique pour les cours d'eau alimentés par le lac du Gabas même s'il reste à un niveau encore très bas. La chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques estime qu'il faudrait que les cumuls des prochains mois soient dans la moyenne de ce qu'il tombe. Si tel est le cas, les cours d'eau devraient retrouver leur niveau d'antan au début du printemps prochain.